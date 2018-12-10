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Платежи RSS

Центробанк сообщил долю платежей по картам «Мир» на российском рынке

Эмиссия карт «Мир» на текущий момент достигла примерно 53 млн, а доля платежей на российском рынке — 14%. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме на парламентских слушаниях.

«В предыдущие три года мы в целом завершили работу по формированию национальной инфраструктуры финансового рынка, развивали платежную карту „Мир“. Сейчас выпущено около 53 млн карт и 14% платежей на российском рынке происходит с использованием карты Мир», — сказала она.

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка «Россия», СМП-банка и их «дочек» из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года).

Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт (НСПК), ставшая оператором платежной системы «Мир». 100% акций НСПК принадлежат Банку России.

Автор: Анна
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