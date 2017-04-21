Центробанк запустит свою платформу моментальных платежей

Центробанк совместно с ассоциацией «Финтех» собирается запустить платформу моментальных платежей (p2p) — прямого конкурента сервиса «Сбербанк онлайн». Новый проект позволит проводить платежи в пользу физлиц, оплачивать товары и услуги в обход традиционных посреднических схем. Сейчас стороны обсуждают детали проекта. Наблюдательный совет ассоциации планирует утвердить концепцию в июне, сообщают «Ведомости».

Информацию о создании платформы подтвердила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина и исполнительный директор «Финтеха», председатель совета директоров Qiwi Борис Ким. Пока не ясно, какими будут архитектура, типы платежей, тарифная политика, условия подключения участников, порядок расчетов.

Предполагается, что суммы платежей ограничат 100 тысячами рублей, а совершать платежи можно будет через мобильное приложение или интернет-сервисы, интегрированные с платформой и платежной системой ЦБ. Возможно, пользователям будут доступны платежи не только с банковской карты, но и с банковского счета, по номеру мобильного, QR-коду, e-mail.

Основным идентификатором, вероятнее всего, станет номер банковского счета. К номеру счета могут быть привязаны вторичные идентификаторы, например, номер телефона, логины в соцсетях и те же карты. Кому будет принадлежать платформа, пока не решено. Ким не исключил создания двух компаний — операторов технической и платежной инфраструктур.