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«Центробувь» признан банкротом

Крупнейший в России оператор по продажи обуви «Центробувь» признан банкротом, сообщает «Прайм».

Арбитражный суд Москвы открыл конкурсное производство в отношении компании. Сейчас в реестре требований кредиторов находится 255 заявлений на сумму более 23,5 млрд рублей.

Финансовые проблемы компании начались ещё в мае прошлого года, когда против руководства «Центробуви» по иску Газпромбанка было заведено дело по статье 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В марте 2016 года суд ввёл в отношении компании процедуру наблюдения после заявления контрагента «Сандорини», долг перед которым у «Центробуви» превышал 4 млн рублей. Тогда уже говорилось, что общий долг ритейлера перед поставщиками превышает 25 млрд рублей.

«Центробувь» была основана в 1992 году. Компания вела торговлю обувью через магазины «Центробувь» и Centro, но оператор последней сети был признан банкротом ещё в конце 2016 года.

В 2014 году выручка компании «Торговый дом "Центробувь"», по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 34,1 млрд рублей, чистая прибыль — 146,8 млн рублей. Долгосрочные обязательства сети на конец 2014 года составили 15,3 млрд рублей, краткосрочные — 10,1 млрд рублей. В 2015 году к компании было подано 478 исков на общую сумму 5,9 млрд рублей.

Автор: Анна
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