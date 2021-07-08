Цены на российские вина могут вырасти в среднем на 15–20%

Оптовые цены на российские вина могут вырасти на 15−20% в 2021−2022 годах. Подорожание связывают со снижением урожая из-за засухи, а также с ростом цен на посадочный и виноматериал, сообщает РБК со ссылкой на исследование «Российское виноделие» агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР; входит в группу РБК).

Винопроизводители согласны с тем, что подорожание возможно, однако называют меньшие цифры. Например, Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов России, полагает, что в рознице цены вырастут на 10% в равной степени из-за инфляции и подорожания винограда. По его словам, до товара на полках рост цен дойдет только в 2022 году.

По данным Росстата, в 2020 году розничные цены на российское вино (сухое, полусухое, полусладкое и игристое) выросли на 4,5−4,6%. В 2021 году рост цен увеличился до 8,6% на столовое вино и до 7,4% — на игристое.

Подорожание винограда связывают с изменениями в законодательстве. В 2019 году Владимир Путин подписал закон «О виноградарстве и виноделии», чем запретил использовать в производстве вина импортные виноматериалы: чтобы называться российским, вино должно быть сделано из выращенного в России винограда. При этом обеспечить себя сырьем страна могла только на 30% — остальной виноград привозили из-за границы.

Из-за нового закона не только снизилось производство вина, но и выросли цены на материал: виноград подорожал на 25−49%, а это 40% себестоимости напитков. По подсчетам НКР, будущие вина будут стоить дороже на 10−15%.

Также аналитики заявили, что падение рубля на 19,3% также вызвало рост цен: сельскохозяйственные материалы и технику производители покупают за границей. 34% саженцев закупается в Италии, 29% — в Сербии.

Помимо закона «о виноделии» 2019 года, новые поправки в закон «об алкогольной продукции» также могут сказаться на ценах на российское вино. Закон уточняет особенности маркировки винодельческой продукции и ее розничной продажи. Кроме того, он определяет допустимые технологические приемы переработки для ее производства.