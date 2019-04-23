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Cервис Click & Collect появился в «Каруселях» двух столиц

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет о запуске торговой сетью «Карусель» услуги Click & Collect, которая позволяет покупателям заказывать товары онлайн, а забирать их в гипермаркетах.

Сервис начал работать в Москве в магазинах сети на Бартеневской улице и на 26 км Новорижского шоссе. В Санкт-Петербурге услуга доступна в гипермаркетах «Карусель» на улице Савушкина и на Коломяжском проезде.

Теперь оформить заказ можно всего в несколько кликов в разделе «Закажите & Заберите» на сайте ритейлера — необходимо выбрать гипермаркет, в который покупатель планирует приехать, составить список покупок и указать удобный интервал времени для получения. Также доступна опция экспресс-заказа, когда покупки можно забрать уже через час после подтверждения заказа в пункте выдачи «Закажите & Заберите». Они оборудованы современными холодильными установками, что позволяет сохранять свежесть продуктов с момента сбора заказа и до его выдачи клиенту.

Пункты «Закажите & Заберите» расположены в закассовой зоне и работают с 10:00 до 22:00. Перед оплатой покупатель может проверить состав заказа и, если потребуется, отказаться от ряда товарных позиций. Крепкие напитки возможно будет добавить в список покупок в гипермаркетах на Бартеневской улице и на Коломяжском проезде. Для покупки алкоголя потребуется предъявить паспорт.

С начала апреля услуга Click & Collect была доступна в гипермаркетах «Карусель» в тестовом режиме для сотрудников компании, что позволило усовершенствовать технические параметры системы и сделать лучше сервис для покупателей.

Международный опыт показывает, что уже сегодня каждый четвертый из тех, кто заказывает продукты онлайн, пользуется услугой Click & Collect. X5 оценивает потенциал этого сервиса в России во всех своих форматах. В этом месяце сервис Click & Collect появился в «Перекрёстке» на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге. Параллельно с этим «Пятёрочка» тестирует эту услугу в двух московских магазинах. По итогам пилотных проектов и комплексного анализа компания примет решение о дальнейшем развитии такой услуги.

Автор: Анна
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