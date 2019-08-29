Cервис доставки продуктов iGooods привлек 325 млн руб. инвестиции от Joom

Международный мобильный маркетплейс Joom и сервис доставки продуктов iGooods заключили соглашение о стратегическом партнерстве: Joom приобретает за 325 млн.руб 10% долей управляющей компании iGooods. Сделка была закрыта в середине августа, денежные средства поступили одним траншем.

iGooods направит привлеченные средства на расширение франчайзинговой сети как в городах присутствия, так и в новых регионах. В частности, в Москве сервис рассчитывает увеличить число торговых точек в 2,5 раза до 100 магазинов. Сервис планирует начать сотрудничество с новыми торговыми сетями, улучшить пользовательский функционал сайта и приложения, усилить маркетинг, используя онлайн и оффлайн площадки. Кроме этого, компания будет развивать доставку в корпоративном секторе.

«Оборот сервиса iGooods в первой половине 2019 года вырос в 2,5 раза, количество доставок превысило 1 миллион. Сотрудничество с Joom даст мощный импульс в развитии сервиса. Мы всегда были сторонниками smart money, поэтому партнерство с Joom — это прежде всего взаимовыгодный обмен компетенциями. Наши коллеги представлены более чем в сотне стран мира и имеют больше 25 млн активных пользователей в месяц. Вместе мы добьемся синергетического эффекта», — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Стороны также намерены запустить совместный проект в области быстрой локальной доставки продуктов. «Вместе мы планируем работать не только в России, но и за ее пределами — прежде всего, в европейских странах. Для iGooods это открывает новые рынки, а для нас — возможность развития Joom как сервиса, где можно делать любые покупки, в том числе, повседневные», — добавил Илья Широков.

По условиям соглашения, Joom получит место в совете директоров. «Мы рады инвестировать в iGooods и дать старт партнерству и совместному развитию. К этому решению мы пришли после тщательного анализа рынка, который показал, что iGooods — самая эффективная и многообещающая компания в своем секторе: как с точки зрения операционных метрик, так и качества услуг», — прокомментировал сооснователь Joom Илья Широков.