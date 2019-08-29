+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Прочее RSS

Cервис доставки продуктов iGooods привлек 325 млн руб. инвестиции от Joom

Международный мобильный маркетплейс Joom и сервис доставки продуктов iGooods заключили соглашение о стратегическом партнерстве: Joom приобретает за 325 млн.руб 10% долей управляющей компании iGooods. Сделка была закрыта в середине августа, денежные средства поступили одним траншем.

iGooods направит привлеченные средства на расширение франчайзинговой сети как в городах присутствия, так и в новых регионах. В частности, в Москве сервис рассчитывает увеличить число торговых точек в 2,5 раза до 100 магазинов. Сервис планирует начать сотрудничество с новыми торговыми сетями, улучшить пользовательский функционал сайта и приложения, усилить маркетинг, используя онлайн и оффлайн площадки. Кроме этого, компания будет развивать доставку в корпоративном секторе.

«Оборот сервиса iGooods в первой половине 2019 года вырос в 2,5 раза, количество доставок превысило 1 миллион. Сотрудничество с Joom даст мощный импульс в развитии сервиса. Мы всегда были сторонниками smart money, поэтому партнерство с Joom — это прежде всего взаимовыгодный обмен компетенциями. Наши коллеги представлены более чем в сотне стран мира и имеют больше 25 млн активных пользователей в месяц. Вместе мы добьемся синергетического эффекта», — сказал управляющий и сооснователь сервиса доставки продуктов iGooods Григорий Кунис.

Стороны также намерены запустить совместный проект в области быстрой локальной доставки продуктов. «Вместе мы планируем работать не только в России, но и за ее пределами — прежде всего, в европейских странах. Для iGooods это открывает новые рынки, а для нас — возможность развития Joom как сервиса, где можно делать любые покупки, в том числе, повседневные», — добавил Илья Широков.

По условиям соглашения, Joom получит место в совете директоров. «Мы рады инвестировать в iGooods и дать старт партнерству и совместному развитию. К этому решению мы пришли после тщательного анализа рынка, который показал, что iGooods — самая эффективная и многообещающая компания в своем секторе: как с точки зрения операционных метрик, так и качества услуг», — прокомментировал сооснователь Joom Илья Широков.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

26 июля / Комментарии
Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия

Сбербанк и Mail.ru Group объявили о создании совместного предприятия

Сбербанк и Mail.ru Group заключили соглашение о партнёрстве, в рамках которого планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline). Совместное предприятие будет оперировать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — транспорта и еды.

далее →

8 июля / Комментарии
Контрафакт растет и уходит в онлайн

Контрафакт растет и уходит в онлайн

Как сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные BrandMonitor, за последний год продажи поддельного люкса достигли 280 млрд.

далее →

2 июля / Комментарии
Количество товаров на маркетплейсе goods.ru превысило 1 млн.

Количество товаров на маркетплейсе goods.ru превысило 1 млн.

По информации на 1 июля 2019 г., за последний год активный товарный ассортимент маркетплейса goods.ru, входящего в группу «М.Видео – Эльдорадо», вырос с 250 000 до 1 млн. позиций...

далее →

20 июня / Комментарии
Бывший топ-менеджер «Беру» займётся развитием маркетплейса в «Одноклассниках»

Бывший топ-менеджер «Беру» займётся развитием маркетплейса в «Одноклассниках»

Бывший руководитель по продукту маркетплейса «Беру» от «Яндекса» Инна Галиахметова стала новым руководителем направления электронной коммерции в социальной сети «Одноклассники».

далее →

5 июня / Комментарии
ФАС одобрила создание совместного предприятия РФПИ, Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона

ФАС одобрила создание совместного предприятия РФПИ, Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство о создании совместного предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и МегаФона. 

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!