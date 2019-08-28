Cеть книжных магазинов «Буквоед» обновила логотип и фирменный стиль

Петербургская сеть книжных магазинов «Буквоед» провела ребрендинг впервые с момента своего существования. Теперь первая и последняя буквы названия оформлены в виде названия, а к нему добавилась подпись «Знаковые книжные Петербурга».

Первым магазином в новом стиле станет точка в петербургском ТЦ «Галерея», которая начнёт работать 6 сентября 2019 года. Стоимость обновления одной точки генеральный директор объединённой сети «Читай-город — Буквоед» Михаил Иванцов оценил в 500–700 тыс. руб. Компания планирует перевести в новую концепцию всю сеть в течение трёх-четырёх лет.

Вместе с обновлением логотипа изменятся и интерьер самих магазинов. От яркого зелёного и красного цветов откажутся в пользу чёрного и белого, стилистических знаков препинания, а также минималистичных шрифтов. Существующие точки переделают на новый лад в течение ближайших трёх-четырёх лет. Руководство сети считает, что новый стиль поможет увеличить прибыль книжных в этом году на 50%.

Сеть магазинов «Буквоед» была основана в 2000 году. Сейчас она занимает большую часть книжного рынка в Петербурге и имеет 140 магазинов по всей России. В августе прошлого года стало известно об объединении «Буквоеда» с московской сетью «Читай-город». А о возможном ребрендинге в мае этого года сообщали СМИ после того, как сеть подала заявку в Роспатент на новый торговый знак.