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Часть структур группы «Дочки-сыночки» могут стать банкротом

Один из крупнейших продавцов детских товаров в России ГК «Дочки-сыночки» столкнулся с финансовыми трудностями. В отношении двух структур группы может начаться процедура банкротства, а всего с начала года контрагенты предъявили компаниям исков более чем на 200 млн руб., сообщает «Коммерсант».

Одна из структур группы — ООО «Волга» — подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ООО «Сатурн», которое также связано с «Дочками-сыночками». Сумма задолженности не указывается. Кроме того, один из поставщиков сети — ООО «Модный стиль» — сообщил о намерении обратиться с заявлением о банкротстве в отношении другой структуры ГК «Дочки-сыночки» ООО «Карнавал». Всего с начала 2020 года контрагенты предъявили структурам ГК «Дочки-сыночки» исков более чем на 200 млн руб.

Основатель группы Александр Бондяшов заявил, что «Сатурн» и «Карнавал» уже несколько лет не ведут операционной деятельности, но требуют затрат. «Дочки-сыночки» из-за кризиса сокращают расходы, на которые ранее не обращали внимания, утверждает он. По словам основателя сети, банкротство — единственный вариант.

Но партнер Pen & Paper Виктор Зинченко, напротив, указывает, что «внутригрупповое» банкротство едва ли можно с точки зрения права считать очевидным механизмом. Один из источников знает, что у группы недавно были сложности с пополнением оборотных средств.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что практически все офлайн-продавцы детских товаров, за исключением «Детского мира», сталкиваются сейчас с сокращением продаж и вынуждены оптимизировать бизнес и закрывать нерентабельные магазины. В числе причин он называет рост продаж детских товаров в интернет-магазинах, а также изменение структуры спроса: дети все раньше переключаются с игрушек на гаджеты.

В прошлом году, согласно исследованию Data Insight, онлайн-рынок детских товаров показал взрывной рост. В сегменте детских товаров конверсия составила 7% — почти как у косметики (7,2%). Лидером категории стал сайт «Детского мира», который занял долю в 42% всех онлайн-продаж среди детских интернет-магазинов.

Автор: Анна
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