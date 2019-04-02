Чаты в объявлениях Яндекс.Директа стали доступны всем рекламодателям
Теперь у всех рекламодателей Яндекс.Директа есть возможность привязать к объявлениям чат для бизнеса из Яндекс.Диалогов.
Чат работает как любое другое дополнение к объявлению: деньги списываются только за один клик (в данном случае за клик на поле «Онлайн-консультант»), даже если пользователь кликнет сразу на несколько элементов рекламы.
Чат показывается в рекламе на поиске, так что заинтересованные пользователи смогут сразу связаться с представителями компании:
Чтобы добавить чат в объявление, нужно воспользоваться инструкцией, а затем скопировать идентификатор чата в интерфейсе Яндекс.Диалогов из поля «Интеграция с Директом» в разделе «Продвижение»:
Добавьте этот идентификатор в специальное поле «Диалоги» в параметрах кампании. После этого чат начнёт показываться в ваших рекламных объявлениях на поиске.
Отслеживать клики по чатам в рекламе можно в Мастере отчетов в специальном срезе «Место клика».