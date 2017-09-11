Чаты в поиске Яндекс стали доступны для всех компаний

Яндекс объявил, что чаты в поиске стали доступны для всех компаний. Уже сейчас сайты, использующие чат-платформы Jivosite, Talk-Me, Verbox, Bitrix, могут добавить кнопку «Чат с компанией». Она будет показываться рядом со сниппетом главной страницы сайта и в Каталоге навыков Алисы.

Чтобы добавить кнопку, необходимо ввести идентификатор чата сайта в настройках платформы Яндекс.Диалоги. Подробную инструкцию по настройке можно найти в разделе Помощи.

Кроме того, Яндекс открыл API, через который другие чат-платформы смогут подключать своих клиентов к Поиску Яндекса.

Впервые, Яндекс и JivoSite протестировали чат с компаниями в поиске в конце апреля.