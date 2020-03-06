Чай, трусы и одеяла: что покупают к 8 марта в «Перекрёстке»

Аналитики торговой сети «Перекрёсток» выяснили, спрос на какие товары растёт в преддверии Международного женского дня активнее всего.

В качестве подарков на 8 марта покупатели «Перекрёстка» чаще всего выбирают чайные наборы. Их продажи в среднем по стране выросли практически в четыре раза. Наибольшей популярностью они пользуются в Татарстане, где спрос на чайное ассорти увеличился более чем в шесть раз. На втором месте Ростовская область, жители которой пробрели в 5,7 раза больше чайных наборов. Третью строчку заняли сразу четыре региона — Москва, Санкт-Петербург, Тюменская и Свердловская области — здесь спрос на эту продукцию вырос примерно в 4,5 раза.

Второй по популярности подарок среди клиентов «Перекрёстка» — кухонные комплекты: во всех регионах присутствия сети их продажи увеличились почти в 3,4 раза. Лидерами по динамике спроса также стали Татарстан (рост в 9 раз) и Ростовская область (рост в 8 раз).

Вместе с чаем и кухонными комплектами в топ-3 подарков среди покупателей торговой сети вошли средства для рук. Спрос на них в среднем вырос в 2,7 раза. Наилучшую динамику показали супермаркеты Челябинской области, где продажи этой продукции увеличились в 6,5 раза. Следом за ней идут Татарстан, где зафиксирован рост в 4 раза, и Свердловская область (рост в 3,5 раза).

От региона к региону топ подарков, спрос на которые заметно вырастает, сильно меняется. Например, жители столичного региона в преддверии праздника начинают активнее покупать садовый декор — его продажи выросли в 6,5 раза. В свою очередь в Санкт-Петербурге выбирают подушки и одеяла (рост в 3,5 раза). Ростовчане и ростовчанки закупаются женскими трусами (рост более чем в пять раз). В Челябинской и Тюменской областях предпочитают полотенца — спрос на них вырастает в семь и 4,5 раза соответственно. Покупатели Свердловской области и Татарстана выбирают мочалки для бани — их продажи увеличиваются в четыре и 4,5 раза.

Набор джентельмена

Ожидаемо перед праздником происходит бум спроса на цветы, как срезанные, так и в горшках. В среднем их продажи в предпраздничный период выше в 19 и 10 раз соответственно, чем, например, в апреле. Лидером по динамике спроса на цветы в горшках стала Воронежская область, жители которой купили в 63 раза больше растений, чем в непраздничное время. Вторую строчку по темпам прироста продаж занял Краснодарский край, где спрос увеличился практически в 30 раз, третью — Санкт-Петербург (рост в 27 раз).

Вместе с цветами традиционно растет спрос на игристые вина — в среднем по стране в 3,5 раза. В этой категории также лидирует Воронежская область, где продажи этого напитка увеличились практически в пять раз. Чуть менее активно спрос на игристое вино рос в Ростовской области (в 4 раза) и Татарстане (в 3,8 раза).

На «закуску» к вину покупатели «Перекрёстка» нередко выбирают конфеты — их продажи вырастают примерно в два раза. Наилучшая динамика спроса на конфеты зафиксирована в Свердловской области, где он увеличился в четыре раза, в Ростовской и Челябинской областях (практически в три раза).