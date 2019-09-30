«Чайхона № 1» изменит название на VASILCHUKI

Братья Алексей и Дмитрий Васильчуки решили изменить название «Чайхоны № 1» на VASILCHUKI, сообщает «Интефакс». Ребрендинг совпал с реконструкцией точек сети.

В данный момент 70% ресторанов уже оформлены в европейском стиле, а остальные будут изменены в течение года. Всего в сети 47 ресторанов, 41 из которых находится в Москве, а остальные в Воронеже, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге, Саратове и Чехове.

Реконструкция каждой точки, в которой около 200 посадочных мест, обходится в 10−15 млн рублей. Исследования к ребрендингу обошлись компании в 500 тысяч рублей. Ежемесячные затраты, как объяснили в компании, не изменятся, только уйдет восточная стилистика в оформлении ресторанов.

«Чайхона № 1» была основана в 2000 году братьями Васильчуками и Тимуром Ланским. В 2010 году партнеры разделили бизнес, так что на российском рынке появились две независимые гастрономические концепции — это «Чайхона № 1» братьев Васильчуков и «Чайхона № 1» Тимура Ланского.