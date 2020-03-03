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Чего хочет женщина – российские мужчины знают, что дарить на 8 марта

Эксперты Авито опросили более 3 000 мужчин и женщин, чтобы узнать все о подарках к 8 марта. Девушки мечтают получить на праздник ювелирные украшения, косметику и подарочные сертификаты. Именно такие подарки собираются дарить мужчины. Большинство готово потратить на презент к 8 марта от 1 000 до 3 000 рублей, а подарки от 10 000 рублей и дороже готовы приобрести мужчины от 36 лет и старше.

Как в 2020 году мужчины планируют поздравлять женщин

В этом году мужчин, которые планируют поздравлять женщин с 8 марта, стало больше — 93% против 90% в прошлом году. Причем семейное положение сильно влияет на решение. 97% респондентов, которые состоят в браке, планируют делать презент. В то время как среди тех, кто не состоит в отношениях, таких только 82%. Желание дарить подарки в честь Международного женского дня увеличивается с возрастом — от 83% (респонденты младше 25 лет) до 96% (респонденты 36-45 лет и старше 65).

Сильнее всего в этот праздник девушки хотят получить в подарок ювелирное украшение (41%), а также косметику и парфюмерию (40%). Почти треть (31%) россиянок будет рада подарочным сертификатам, а 23% нужны туристические путевки. Гаджеты интересны только 16% женщин.

Примечательно, что мужчины практически угадали с выбором подарка на 8 марта. В первую очередь они собираются дарить женщинам косметику и парфюмерию (43%), далее следуют ювелирные украшения (26%) и подарочные сертификаты (22%). Лишь 2% россиян намерены приобрести путевки в подарок. По 11% респондентов преподнесут в подарочной упаковке бытовую технику или одежду и обувь.

Что хотят женщины vs Что планируют подарить мужчины, 2020 г. (вся Россия)

Подарок

Что хотят женщины

Что планируют подарить мужчины

Ювелирные украшения

41%

26%

Косметика и парфюмерия

40%

43%

Подарочный сертификат

31%

22%

Путевка

23%

2%

Бытовая техника (телевизор, фен, блендер и т. д.)

21%

11%

Одежда, обувь

20%

11%

Гаджет

16%

10%

Книга

14%

6%

Посуда

12%

9%

Автомобиль

10%

1%

Алкоголь

5%

4%

Животное

5%

2%

Сколько мужчины готовы потратить на подарок

Более трети мужчин (35%) готовы потратить на подарок к 8 марта от 1 000 до 3 000 рублей. Почти четверть опрошенных планирует обойтись самым бюджетным вариантом презента (до 1 000 рублей). От 10 000 рублей на подарок готовы потратить 6% россиян.

Какую сумму вы планируете потратить на подарок?

До 1 тысячи рублей

18%

От 1 до 3 тысяч рублей

35%

От 3 до 5 тысяч рублей

24%

От 5 до 10 тысяч рублей

11%

От 10 тысяч рублей и выше

6%

Затрудняюсь ответить

6%

Наиболее дорогие подарки планируют сделать те, кому от 36 до 45 лет и мужчины, возрастом от 46 лет и старше: у них вариант «от 10 тысяч рублей и выше» набрал 7% и 8% соответственно.

Что мужчины дарили женщинам в 2019 году

Согласно опросу, в прошлом году большинство женщин получили в подарок на 8 марта косметику и парфюмерию (40%). Этот презент оказался самым популярным среди опрошенных всех возрастов. Далее следовали ювелирные украшения (19%), подарочные сертификаты (18%), одежда/обувь (11%) и бытовая техника (7%). Только 1% россиянок до 25 лет получили в подарок новый автомобиль.

В целом довольны подарками остались 83% женщин. Больше всего презенту были рады россиянки от 56 лет и старше, так ответили 92% респондентов этого возраста.

17% россиянок подарками, наоборот, остались недовольны и наибольшая доля тех, кому мужчины не угодили, приходится на женщин в возрасте от 46 до 55 лет (20%).

Исследование проводилось в феврале 2020 года методом онлайн-опроса среди россиян старше 18 лет.

Автор: Анна
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