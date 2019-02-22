Чего хотят мужчины: компания OZON о подарках на 23 февраля

Интернет-площадка OZON проанализировала свыше 1,5 млн поисковых запросов и более 500 тыс. заказов в преддверии 23 февраля и составила образ мужчины, которому достанутся наиболее популярные товары, купленные в канун мужского праздника.

Рост одариваемого 169 см, он носит ботинки 41 размера, судя по наиболее популярному размерному ряду одежды и обуви в заказах. Подарки для него готовит Екатерина — мама, сестра или вторая половинка; больше всего товаров и подарочных наборов для мужчин заказали девушки с этим именем.

В Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах наш герой предпочитает укороченные носки или цветные модели с принтами. Одариваемый в менее крупных городах более сдержан — для него выбирают классические черные или коричневые носки. При выборе джемперов и футболок большинство героев, независимо от города проживания, склоняются к классике — черный, серый и синий цвета популярны как в обычный период, так и в канун 23 февраля.

В этом году популярны тонкие и изысканные ароматы агарового дерева и черной ванили — именно такие подарочные наборы с гелями для душа и антиперспирантами чаще всего покупали на OZON в преддверии 23 февраля. Наш герой носит бороду, иначе зачем покупать и дарить ему триммер для бороды и усов Philips?

Возможно, он получил фитнес-браслет или умные часы Xiaomi еще на Новый год или 14 февраля. Но если все еще нет — то после 23 февраля у него точно будут эти гаджеты: по сравнению с прошлой неделей их продажи в преддверии праздника снова показали рост в 2,5 раза, как и в дни черной пятницы и киберпонедельника. Вещь проверенная и уже есть у многих друзей, а значит, и Екатерина подарит такой своему мужчине, сыну или брату.

Наш герой фитнес-браслет действительно оценит, поскольку не пренебрегает спортзалом. Не случайно в топе товаров наряду с гаджетами оказались протеины и спортивные витаминные-минеральные комплексы для мужчин. Но только спортом список его увлечений не ограничивается — он не прочь почитать бизнес-литературу или провести вечер с игровой приставкой.

Библиотека нашего мужчины на этот раз пополнится такими книгами: «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности», «Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех», «Атлант расправил плечи», «Принципы. Жизнь и работа», «Монах, который продал свой „феррари“. Притча об исполнении желаний и поиске своего предназначения» — именно эти бестселлеры чаще всего покупали девушки на выходных перед праздником.

После чтения серьезной мотивирующей литературы нужно отвлечься — а для этого есть игры для Xbox и Sony PlayStation: «Метро: Исход Издание первого дня», Fifa 19, UFC и «Assassin's Creed Одиссея. Omega Edition».

Продажи подарочных товаров и наборов на интернет-площадке OZON по сравнению с обычным днем февраля выросли в 2 раза еще в выходные, предшествующие 14 февраля, в преддверии 23 февраля спрос продолжился. В этот период самые популярные товарные категории: электроника, красота и здоровье, спортивные товары, книги и одежда.

На 35% увеличилось число покупок для активного отдыха (палатки, аксессуары для рыбалки), мужских ремней и кошельков, рюкзаков и автотоваров (видеорегистраторы, ароматизаторы для машин, авточехлы)

Кстати, на текущей неделе более чем на 15% (к прошлой неделе) выросли продажи товаров в кредит. Лидируют игровые компьютеры и приставки. Очевидно, что женщину невозможно остановить, если она решила сделать своей второй половинке приятный сюрприз к празднику.