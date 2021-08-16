Чек-лист: 5 случаев, когда компании лучше построить склад с нуля, а не искать готовые решения на рынке

За последние несколько лет e-commerce из отдельной отрасли рынка превратилась в жизненно важную для ритейлеров опцию. Аналитики отмечают рост активных онлайн-покупателей за прошедший год на 40% — это более 60 млн человек. Такой тренд в свою очередь влечёт за собой необходимость для ритейла расширять и автоматизировать свои ресурсы в области складской недвижимости. В этом материале мы расскажем, почему большинству компаний лучше построить свой собственный кастомизированный складской комплекс по модели built-to-suit, а не пользоваться готовыми решениями на рынке.

Низкая вакансия

В течение нескольких лет на рынке коммерческой недвижимости сохраняется дефицит современных складских комплексов класса «А». Доля предложений в этом сегменте уже давно не превышает 5%, а на данный момент и вовсе находится на отметке около 3%. На этом фоне многие крупные ритейлеры стараются заранее договориться о строительстве складских объектов, чтобы избежать дополнительных издержек, связанных с отсутствием на рынке подходящих предложений.

Поэтому, если у вашего бизнеса далекоидущие планы, где каждый этап обозначен строгими дедлайнами, то вам лучше заранее задуматься о строительстве вашего склада. В противном случае вы рискуете оказаться в ситуации, где за квадратные метры вам придется конкурировать с целом рядом других претендентов, и на первое место будет выходить скорость принятия решения и борьба за площади при растущей на нее ставке. Но низкая вакансия на рынке складской недвижимости далеко не единственная причина, по которой компании лучше выбрать строительство с нуля.

Индивидуальные потребности

Логистика крупного ритейлера — это качественная инфраструктура с уникальными потребностями у каждого из брендов. Такие гиганты как Ozon, Ikea, X5 всегда самостоятельно определяют структуру своих объектов еще на этапе планирования. Поэтому для них поиск готовых решений на рынке очень затруднен, так как в подавляющем числе случаев нужные характеристики для осуществления операций отсутствуют в спекулятивных объектах.

Неудивительно, что больше половины договоров аренды и продажи приходится на помещения, возведенные специально под требования конкретных клиентов по схеме built-to-suit. Для бизнеса это возможность получить склад, который идеально вписывается в уже выстроенную экосистему их бизнеса.

Технологические решения

Рост рынка e-commerce, который во многом стал локомотивом развития для складской недвижимости, в значительной мере повлиял и на инфраструктуру складских комплексов. Основной спрос со стороны крупных онлайн-ритейлеров приходится на технологии современного фулфилмента, так как он помогает им решать сразу несколько ключевых задач: снизить операционные расходы, повысить эффективность работы склада, минимизировать ошибки персонала и т.д. С помощью решений автоматизации компании могут собирать и отправлять по пол миллиона заказов в сутки из 3 миллионов уникальных позиций из одного такого фулфилмент-центра.

Становление отрасли складской недвижимости как одной из самых передовых произошло на наших глазах всего за 15 лет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что тенденции на инновационность в нашей индустрии сохранятся и в дальнейшем. Поэтому, если вы хотите современный объект, который будет соответствовать всем технологическим решениям не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, то строительство с нуля — это то, что вам нужно. Еще на этапе планирования у вас будет возможность учесть все современные механизмы автоматизации и учесть возможности для более быстрой и недорогой модернизации вашего фулфилмента или распределительного центра в будущем.

Возможность расширения

Помимо возможности более легкого технологического изменения, при строительстве складского объекта важно учесть и его будущее фактическое расширение. Наиболее крупные и быстрорастущие компании стараются заранее обозначить свои будущие потребности, но при этом не хотят сразу расходовать лишний бюджет на пустые складские пространства. Для этого стороны предусматривают механизмы для дальнейшего расширения в будущем, однако условия данных расширений обсуждаются только в тот момент, когда стороны готовы фиксировать обязательства друг перед другом.

В случае, если вы приобрели объект уже готовым, его дальнейшее расширение может оказаться технически невозможным, ведь территории вокруг вашего здания могу уже быть проданы или вообще оказаться не предназначенными для подобного строительства.

Транспортная доступность

Склад — это в первую очередь объект, который входит в выстроенную логистическую цепочку. Издержки компании в случае неудачного расположения складского комплекса могут сильно отразиться на ее финансах. Ведь в себестоимость каждой доставки входит путь, который необходимо преодолеть товару от этапа сбора заказа до клиента, а он во многом определяется транспортной доступностью вашего центра хранения. Поэтому неудивительно, что еще одним фактором в пользу строительства с нуля становится возможность закрепления конкретной локации, которую вы выбираете еще на этапе планирования.