Аналитики AliExpress Россия и исследовательского агентства ResearchMe выяснили, чем занимаются в изоляции жители Москвы и Подмосковья. Исследование проводилось в формате онлайн-опроса, в котором приняли участие свыше 3000 респондентов по всей России.

Чаще всего новые привычки связаны с отказом от прежних. Так, 21% респондентов сообщили, что стали реже заниматься спортом. Вместо этого большинство погрузилось в просмотры сериалов, кино и тв-программ (53%). В результате спрос на телевизоры вырос на 11% в денежном и на 10% — в штучном выражении. В тренде у покупателей Aliexpress плазма с диагональю более 50 дюймов (+23% спроса), либо, наоборот, маленькие приборы с диагональю менее 32 дюймов (+130%), приобретаемые на дачу или в качестве второго телевизора.

Другое приятное времяпрепровождение для москвичей — игры: 49% опрошенных признались, что ищут острых ощущений с помощью девайсов. В результате продажи консолей выросли более чем в 6 раз. Среди приставок у геймеров в тренде Playstation 4 Slim, Xbox One X 1TB + Star Wars и Xbox One S Digital. Также активнее стали приобретаться подписки, гейм-пасы и игровая валюта.

Не на последнем месте среди антистрессов — сон и еда. Частые перекусы вошли в привычку у 45% москвичей. Готовить много им помогают блендеры, миксеры и кофемашины. 50% признались, что стали чаще использовать эту технику. А 43% горожан восприняли изоляцию, как шанс отоспаться. Они познают дзен, не покидая кровати.

Впрочем, доля тех, кто не забыл про фигуру и по-прежнему «на спорте» остается высокой (18% тренировались, как раньше, 20% стали заниматься усиленнее). Стремясь сохранить форму, домашние спортсмены чаще используют гантели и гири (34%). Далее по популярности — коврики для йоги и другие фитнес-аксессуары (33%), подручные средства (32%). Среди наиболее частых поисковых запросов в апреле фигурирует беговая дорожка (426).

Музыка — лидер среди релаксантов. Звуки помогают расслабиться 52% опрошенных. А вот, что действительно может вывести москвичей из себя, так это слабый wi-fi. Шустрый интернет — главный «антидепрессант» (так считает 51% респондентов).

Вещи для уюта также способны сделать изоляцию чуть более приятной, уверены 25% горожан. При этом самой популярной домашней одеждой остается та, которую стыдно надеть на улицу (58%). Пижамы и халаты — только на втором и третьем местах «уютного» рейтинга (30 и 24% соответственно). Интересно, что соседи-петербуржцы домашним тратам предпочитают расходы на творчество.

Кстати, по признанию 54% москвичей, их отношение к покупкам не изменилось: тратить меньше они не стали, хотя и вынуждены были сменить офлайн-шопинг на виртуальный. А 39% и вовсе с головой окунулись в распродажи: заказывают доставку они теперь чаще. Среди покупок лидируют товары для красоты и здоровья (29%), хобби (27%) и женская одежда (22%). Популярность косметики легко объяснить. 44% москвичей полностью перешли на домашний уход, забыв о салонных депиляции и маникюре. Для 23% опрошенных пребывание дома стало поводом лишний раз наложить маску, а еще 25% предпочитают просто реже смотреть в зеркало: дома можно и забыть о приличном виде.