Чемпионат мира повысил спрос на хоккейные товары

Завершившийся в воскресенье чемпионат мира по хоккею повысил интерес россиян к занятиям этим видом спорта. Продажи хоккейной амуниции на Ozon в мае-начале июня 2021 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в Башкирии чаще всего покупали шайбы, в Татарстане — клюшки, в Москве — джерси, а в Нижнем Новгороде и Ярославле — аксессуары для ледовых сражений.

В преддверии чемпионата мира по хоккею многие россияне решили обновить свое хоккейное обмундирование или заранее купить экипировку к следующему сезону. В мае-начале июня продажи специальных перчаток на Ozon выросли в 16 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на джерси увеличился более чем в пять раз, на шайбы — более чем в четыре раза. Хоккейные аксессуары стали покупать в 2,6 раз чаще.

Болельщикам не помешало даже то, что средний чек на некоторые хоккейные атрибуты вырос по сравнению с прошлым годом. Например, чеки на шорты стали больше почти на 38% (до 2700 рублей в целом по России), на коньки — на 18% (до 2650 рублей). Уменьшился только средний чек на джерси, которые теперь стоят в среднем по России 1800 рублей, на треть меньше, чем годом ранее.

В каждом российском регионе у жителей свои самые востребованные хоккейные товары. В Москве, например, сейчас по сравнению с маем прошлого года в семь раз вырос спрос на джерси и в 3,4 раза — на шайбы. В Татарстане стали покупать в четыре раза больше клюшек, а интерес к шайбам увеличился сразу в 19 раз. В Челябинске сильнее всего (в два раза) выросли продажи клюшек, а в Башкирии на Ozon продано в пять раз больше хоккейных аксессуаров.

Средние чеки на хоккейные товары также отличаются от региона к региону. Например, в Москве на клюшку тратят сейчас в среднем в 1150 рублей, а Нижнем Новгороде — в 2500 рублей. На шайбы в Башкирии тратят 150 рублей, а в Оренбурге — 130 рублей.

Цена хоккея

Экипировка Александра Барабанова, капитана и лучшего бомбардира сборной России (4 шайбы + 4 голевых паса в чемпионате-2021)

Шлем CCM HT Tacks 910 SR RD — 18 190 рублей

Коньки CCM SUPER TACKS AS1 SR D — 48 990 рублей

Клюшка CCM Ribcor — 6590 рублей

Перчатки Bauer Vapor 2X Team S20 SR red — 14990 рублей

Шорты HPAS1VP SR CCM TAC Prot Pants Navy — 16 890 рублей

Джерси CCM RE0018 — 6499 рублей

Полная экипировка Барабанова: 112 149 рублей

Подобная экипировка на Ozon:

Шлем WARRIOR — 5150 рублей

Коньки TF7 HOCKEY JR SKATE — 28 990 рублей

Клюшка CCM Ribcor — 6590 рублей

Перчатки BAUER — 12000 рублей

Шорты «Winnwell» Pro-stock Black SR — 9597 рублей

Джерси без бренда — 4750 рублей

Полная экипировка на Ozon: 67 077 рублей