Черная пятница 2021: какие категории пользовались спросом и откуда пришли покупатели

Черная пятница ни для кого не осталась незамеченной — бренды заблаговременно готовят скидки, а покупатели откладывают понравившиеся товары до заветных дней Х. В этом году Черная пятница прошла с 25 по 28 ноября, а у некоторых компаний продлилась всю неделю. Партнерская сеть Admitad Affiliate проанализировала, насколько увеличились продажи по категориям, какие каналы трафика сработали эффективнее, а также сравнила текущую распродажу с прошлогодней — остается ли востребованной или россияне начинают уставать от нее?

Топ-категории, города и каналы трафика в 2021

По данным Admitad Affiliate, в Черную пятницу бренды увеличили число заказов на 91% по сравнению с днями вне распродаж, сумма продаж выросла на 86%. Средний чек по стране составил 2 925 рублей.

Лучшие показатели прироста продаж показала категория одежда, обувь и аксессуары — увеличение числа заказов на 149% по сравнению с аналогичными периодом в прошлом месяце. Средний чек в fashion-сегменте составил 8 081 рубль. Также россияне увеличили частоту заказов на маркетплейсах — как отечественных, так и зарубежных. Число заказов выросло на 111%, а сумма продаж на 158%.

Покупать со скидкой россияне предпочитают также товары и услуги из образовательного сегмента. Так, спрос на книги увеличился на 59,6% по сравнению с предыдущим месяцем, на онлайн-образование — на 54%. С меньшим приростом, но также популярными категориями стали спортивные товары (+47%) и косметика (+42%).

А вот на какие категории пришлось больше всего заказов в период распродажи:

Самые активные покупатели, традиционно — жители столицы. Следом по числу заказов расположились Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск.

Активная реклама скидок от любимых брендов сопровождала потенциальных покупателей по всем возможным каналам. Вот какие из них сработали эффективнее и привели больше всего заказов:

Черная пятница 2021VS2020

Согласно данным Admitad Affiliate, Черная пятница в текущем году увеличила сумму продаж на 38,5% по сравнению с прошлогодней распродажей. При этом, число заказов изменилось не существенно — снижение почти на 2%. Средний чек россиян вырос на 41% и в 2021 году составил 2 925 рублей.

Среди категорий товаров и услуг наибольший прирост по числу заказов пришелся на образовательные услуги — почти трехкратный рост. Также ощутимый рост ощутил сегмент товаров для животных (прирост +140%) и микрозаймы (+138%). Также востребованными категориями остаются спортивные товары (прирост 20%), одежда, обувь и аксессуары (+12,2%), товары для дома (+13,9%).