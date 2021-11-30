+ Shopolog
Новости Всё о маркетинге интернет-магазина

Аналитика RSS

Черная пятница 2021: какие категории пользовались спросом и откуда пришли покупатели

Черная пятница ни для кого не осталась незамеченной — бренды заблаговременно готовят скидки, а покупатели откладывают понравившиеся товары до заветных дней Х. В этом году Черная пятница прошла с 25 по 28 ноября, а у некоторых компаний продлилась всю неделю. Партнерская сеть Admitad Affiliate проанализировала, насколько увеличились продажи по категориям, какие каналы трафика сработали эффективнее, а также сравнила текущую распродажу с прошлогодней — остается ли востребованной или россияне начинают уставать от нее?

Топ-категории, города и каналы трафика в 2021

По данным Admitad Affiliate, в Черную пятницу бренды увеличили число заказов на 91% по сравнению с днями вне распродаж, сумма продаж выросла на 86%. Средний чек по стране составил 2 925 рублей.

Лучшие показатели прироста продаж показала категория одежда, обувь и аксессуары — увеличение числа заказов на 149% по сравнению с аналогичными периодом в прошлом месяце. Средний чек в fashion-сегменте составил 8 081 рубль. Также россияне увеличили частоту заказов на маркетплейсах — как отечественных, так и зарубежных. Число заказов выросло на 111%, а сумма продаж на 158%.

Покупать со скидкой россияне предпочитают также товары и услуги из образовательного сегмента. Так, спрос на книги увеличился на 59,6% по сравнению с предыдущим месяцем, на онлайн-образование — на 54%. С меньшим приростом, но также популярными категориями стали спортивные товары (+47%) и косметика (+42%).

А вот на какие категории пришлось больше всего заказов в период распродажи:

Самые активные покупатели, традиционно — жители столицы. Следом по числу заказов расположились Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск.

Активная реклама скидок от любимых брендов сопровождала потенциальных покупателей по всем возможным каналам. Вот какие из них сработали эффективнее и привели больше всего заказов:

Черная пятница 2021VS2020

Согласно данным Admitad Affiliate, Черная пятница в текущем году увеличила сумму продаж на 38,5% по сравнению с прошлогодней распродажей. При этом, число заказов изменилось не существенно — снижение почти на 2%. Средний чек россиян вырос на 41% и в 2021 году составил 2 925 рублей.

Среди категорий товаров и услуг наибольший прирост по числу заказов пришелся на образовательные услуги — почти трехкратный рост. Также ощутимый рост ощутил сегмент товаров для животных (прирост +140%) и микрозаймы (+138%). Также востребованными категориями остаются спортивные товары (прирост 20%), одежда, обувь и аксессуары (+12,2%), товары для дома (+13,9%).

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Читайте также

29 ноября / Комментарии
Исследование Google и Ipsos: 21% потребителей начинают закупаться к Новому Году в июне

Исследование Google и Ipsos: 21% потребителей начинают закупаться к Новому Году в июне

Google и Ipsos изучили поведение потребителей в регионе EMEA, который включает страны Европы (в том числе Россию), Ближнего Востока и Африки. Оно помогло определить ранние поведенческие тренды знание которых поможет брендам успешно встретить сезон новогодних покупок в 2021 году.

далее →

29 ноября / Комментарии
Итоги главной распродажи на AliExpress: показатели и перемены в e-commerce

Итоги главной распродажи на AliExpress: показатели и перемены в e-commerce

За время распродажи россияне сделали покупки на AliExpress Россия на 33,3 млрд рублей. Оборот локального бизнеса AliExpress составил 13,4 млрд рублей, что почти в 2,5 раза выше прошлого года. Всего за период распродажи было сделано более 25,6 млн заказов.

далее →

29 ноября / Комментарии
Итоги и интересные факты ноябрьских мегараспродаж на Ozon

Итоги и интересные факты ноябрьских мегараспродаж на Ozon

Количество заказов на Ozon в главный день «Черной пятницы», 26 ноября, выросло в 5 раз к прошлому году. Оборот от продаж непосредственно в этот день увеличился в 4 раза год к году, до 5 млрд рублей.

далее →

25 ноября / Комментарии
Какую одежду и обувь россияне планируют купить в Черную пятницу

Какую одежду и обувь россияне планируют купить в Черную пятницу

Россияне подготовились к Черной пятнице. В преддверии главной распродажи года, с 1 по 22 ноября, пользователи добавили в избранное более 21 млн товаров, что на 5 млн товаров больше, чем за аналогичный период в октябре. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Lamoda.

далее →

25 ноября / Комментарии
В ожидании скидок: россияне выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”

В ожидании скидок: россияне выбирают покупки онлайн и откладывают деньги на “Черную пятницу”

Три четверти россиян (78%) хотя бы иногда покупают товары со скидкой в “Черную пятницу”, а каждый седьмой не пропустил ни одной акции. Больше половины респондентов начинают копить деньги на покупки как минимум за месяц-два до большой распродажи.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2021, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!