Чёрная Пятница 8 лет в России: чего ждать в 2020 году? Прогнозы и исследование

26 ноября 2020 года в 00:00 в России стартует восьмая национальная онлайн-распродажа Черная Пятница, которая продлится до 23:59 29 ноября. В акции на площадке BlackFridaySale.ru примут участие 200 магазинов и интернет-сервисов, которые предложат товары со скидками до 90% в 340 товарных категориях. В преддверии знакового события организаторы первой массовой Чёрной Пятницы в России компания «Блэк Фрайдэй», Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ), оператор мобильной связи Tele2 и Центр исследований логистического оператора PONY EXPRESS озвучили свои прогнозы на 2020 год.

Все эксперты сходятся во мнении, что в этом году рост количества онлайн-покупателей в связи с пандемией коронавируса существенно возрастёт. По данным НАДТ, ядро постоянных клиентов интернет-магазинов в России сегодня составляет не менее 30 млн человек. Размер аудитории, совершающей покупки время от времени, оценивается в 60 млн. По оценке экспертов, самый большой рост может показать аудитория потребителей в возрасте старше 50 лет, активно осваивающая интернет-покупки в период массовых ограничений. Наибольшая активность традиционно ожидается от возрастной группы 25-45 лет.

«Популярность шопинга в период больших распродаж в России растёт. Увеличивается ассортимент акционных предложений, растёт количество активных покупателей. В этом году в связи с пандемией коронавируса и ограничениями, наложенными на традиционный шопинг мы прогнозируем рост количества онлайн-покупателей ещё минимум на 30%», – комментирует президент НАДТ Александр Иванов.

Оценивая изменения, произошедшие за несколько лет проведения Чёрной Пятницы в России, эксперты отмечают несомненный рост уровня потребительской культуры: покупатели стали лучше анализировать акционные предложения, научились готовиться к шопингу заранее, давать аргументированную обратную связь. Помимо этого, Александр Иванов подчеркивает, что Чёрная Пятница как масштабное и ставшее уже традиционным для России событие оказывает положительное влияние на развитие российского онлайн-ритейла в целом: способствует прозрачности рынка, установлению открытых отношений между продавцами и покупателями.

«Мы видим в этом общую заслугу и покупателей, активно дающих обратную связь, и магазинов, и организаторов акции, вкладывающих много сил в подготовку к событию и формированию востребованных акционных предложений», – добавляет Александр Иванов.

Оборот российского онлайн-ритейла в дни Черной пятницы в 2019 году, по оценке НАДТ, составил не менее 25 млрд рублей. В 2020 году, по мнению Александра Иванова, эта цифра может приблизиться к отметке в 30 млрд рублей.

Для абонентов крупнейшего российского оператора мобильной связи Tele2 (абонентская база свыше 44,6 млн) «Черная пятница» на BlackFridaySale.ru традиционно начнётся на шесть часов раньше, чем у остальных россиян: 25 ноября в 18:00 (МСК).

«Популярность «Черной пятницы» растет год к году. Пользователи нашей программы лояльности «Больше» активно участвуют в акции. В прошлом году число активаций в рамках «Черной пятницы» увеличилось почти в 15 раз год к году, а количество абонентов, воспользовавшихся предложениями, выросло на 11%. Ежегодно онлайн-шопинг набирает все большие обороты, но в последнее время проникновение дистанционных покупок в жизнь пользователей увеличилось в разы, в том числе из-за пандемии. Исследования показывают, что каждый третий из сегодняшних пользователей интернет-магазинов и цифровых сервисов начал это делать именно во время жестких карантинных ограничений. В этом году мы ожидаем увеличения количества участников на 30%. Чтобы сделать процесс шопинга еще более удобным и релевантным для покупателя, мы расширили список партнёров акции», – рассказывает Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2.

Эксперты Центра исследований логистического оператора PONY EXPRESS прогнозируют в 2020 году рост среднего чека. Компания сотрудничает со всеми крупными интернет-магазинами России, а также предоставляет услуги доставки товаров в Россию из интернет-магазинов США, Европы, Японии, Кореи и Китая, в том числе оформленных через собственный сервис Mail Forwarding PONY.MARKET.

«В 2019 году количество отправлений из российских интернет-магазинов в период распродажи выросло на 72% (по отношению к неделе, предшествующей распродаже). Мы предполагаем, что этот показатель сохранится в текущем году на том же уровне, однако мы прогнозируем рост среднего чека. Если в 2019 году, по нашим данным, он составлял 4 780 рублей, то в 2020, в связи с колебанием курса рубля и ростом популярности распродаж среди новых покупателей, по нашей оценке, он может превысить 5 000 рублей», – комментирует Эмиль Ифтекхар, руководитель Центра исследований PONY EXPRESS.

Организаторы распродажи на BlackFridaySale.ru отмечают два ярковыраженных тренда: ежегодный рост количества товарных категорий, в которых магазины заинтересованы представлять свою продукцию со скидками, и рост количества населенных пунктов, участвующих в распродаже. Так в первый год проведения Черной Пятницы в России (2013) на площадке организаторов были представлены товары из 13 товарных сегментах и 81 товарной категории. Всего за 7 лет проведения акции на витрине сайта распродажи были размещены товары из 18 товарных сегментов и 420 товарных категорий. Наибольшим спросом в 2020 году, по прогнозу организаторов, будут пользоваться категории «одежда», «обувь», «игровые приставки», «смартфоны», «ноутбуки» и «бытовая техника».

Количество населенных пунктов – участников распродажи на BlackFridaySale.ru с 2014 года выросло на 35%. В 2019 году в акции приняли участие 993 населённых пункта из 82 регионов России. В 2020 году в число наиболее активных городов-участников, вероятнее всего, войдут Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Уфа и Нижний Новгород.

Прогнозируемый трафик на сайте blackfridaysale.ru в 2020 году составит 3 млн. человек.