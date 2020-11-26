«Черная пятница» не повлияла на увеличение потребительского спроса
Приближение «черной пятницы» пока не помогло российской торговле увеличить объем продаж. Несмотря на то, что ритейлеры уже запустили акции, потребительские расходы граждан РФ на неделе с 16 по 22 ноября 2020 года уменьшились относительно аналогичного периода 2019 года на 9%, сообщает РБК со ссылкой на исследование SberIndex.
Потребительский спрос стабилизировался на низком уровне, говорится в отчете. Увеличение трат наблюдается на продуты — показатель за год вырос на 4,1%. Однако он ежегодно показывает рост. Расходы на непродовольственные товары и услуги в годовом выражении снизились на 4,8% и 30,4% соответственно.
Сильнее всего, более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом, сократились в условиях пандемии расходы на:
- покупки в магазинах Duty Free — на 78,1%;
- проживание в гостиницах — на 77%;
- развлечения — на 69,2%;
- авиабилеты — на 56,8%.
Почти так же сильно, на 44,7%, уменьшились расходы на цветы и подарки, хотя еще неделей раньше спад составлял лишь 13,3%. Также более чем на 20% сократились траты на:
- посещение кафе и ресторанов — на 38,1%;
- книги, музыку, фото и видео — на 37,5%;
- услуги салонов красоты, парикмахерских, спа — на 32,3%;
- такси и каршеринг — на 23,3%;
- товары для красоты и здоровья — на 22,1%.
Высокими остаются расходы на покупку компьютерной техники и программного обеспечения — прирост составил 59,2%, но наблюдается тенденция к сокращению. Росту способствовала самоизоляция и дистанционное обучение.
Заметно сократились траты на бытовую технику и электронику: на неделе с 9 по 15 ноября их уровень превышал прошлогодний на 18,4%, а к середине ноября прирост сократился до 8,7%. Авторы отчета предполагают, что данные свидетельствуют об окончании обновления домашнего технологического парка потребителей.
Заметный рост по сравнению с предыдущей неделей показали только расходы населения в универсальных магазинах: в годовом исчислении они выросли на 14,2%, тогда как неделей ранее снижались на 4,9%.
«Все это дает основания полагать, что так называемая черная пятница на этой неделе окажется достаточно слабой», — резюмируют аналитики SberIndex.