«Черная пятница» принесла интернет-магазинам 15 млрд руб

Во время распродажи «черная пятница» (23–25 ноября) оборот российских онлайн-магазинов вырос в три раза в сравнении с обычными выходными — до 15 млрд руб, сообщает РБК со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). В 2017 г. этот показатель был на уровне 6 млрд руб.

Всего в распродаже 2018 г. участвовали около 5 тыс. ритейлеров против 3,5 тыс. годом ранее. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, самые активные покупатели (40%) — в возрасте от 24 до 34 лет. Наряду со столичными регионами — Москвой, Санкт-Петербургом, Московской и Ленинградской областями — в числе лидеров оказались Свердловская, Самарская, Нижегородская, Новосибирская, Ростовская, Челябинская области, Краснодарский край, Татарстан, Башкирия и Пермский край. По данным АКИТ, больший интерес к распродажам в этом году проявили мужчины (60% покупателей), поэтому высокие обороты были у «мужских» категорий — автотовары, аудиотехника, компьютеры, спорт и отдых.

В условиях падающих доходов населения ритейлерам тяжело работать без промоактивности, комментирует гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Такие разовые точечные промоакции, как «черная пятница», позволяют крупным игрокам решить несколько важных задач — привлечь новых клиентов, провести оптимизацию стоков и повысить эффективность маркетинговых расходов, отмечает эксперт. По мнению Бурмистрова, одна агрессивная распродажа работает лучше, чем постепенное снижение цен, поскольку в ажиотаже покупатель теряет рациональность, что позволяет предложить ему комплексную корзину и увеличить средний чек.