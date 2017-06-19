Четыре варианта развития безналичной экономики России

Кафедра «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления СКОЛКОВО выпустила книгу, в которой на основе масштабного аналитического исследования построены модели 4 возможных состояний безналичной экономики России к 2030 году. Эксперты рассказали о том, что станет с экономикой в ближайшие 15 лет, кто из участников рынка возьмет на себя ведущую роль, и как это отразится на рядовом потребителе. Исследование было проведено при поддержке международной платежной системы Mastercard.

Варианты развития событий определены в зависимости от устройства безналичной экономики (централизация или децентрализация как рынка, так и государственного регулирования), а также поведения участников (проактивность или реагирование).

В первом варианте основную роль берет на себя регулятор и становится универсальным посредником между теми, кто хочет провести платеж. Это ведет к созданию планово-убыточной монополии в форме центрального платежепровода.

Во втором сценарии ведущую роль на рынке играет ассоциация из крупных коммерческих организаций, запустившая единую платёжную платформу.

Третий вариант — прототип экономики совместного потребления (sharing economy), в нем регулятор децентрализует рынок безналичных розничных платежей, а участники начинают формировать и обслуживать свои ниши.

В четвёртом сценарии в результате резкой децентрализации рынка происходит сбой на рынке безналичных розничных платежей, что ведёт к отказу от традиционных (существующих и общепринятых) методов платежа и необходимости перезагрузки рынка.

«Разработанные кафедрой сценарии в большей степени сосредоточены на платежной индустрии, так как именно она формирует фундамент для безналичной экономики. Несмотря на это, они могут быть адаптированы и под другие области экономики и жизни общества в целом. До сих пор каждый участник рынка полагался на своё видение будущего, поэтому инициативы нередко противоречили друг другу и не вели к единому результату. Представленные сценарии помогут каждому игроку и индустрии в целом понять альтернативные варианты развития событий, выбрать для себя наиболее предпочтительный и скорректировать в связи с этим свои действия», — комментирует Егор Кривошея, специалист по исследовательской деятельности кафедры «Финансы, платежи и электронная коммерция» Московской школы управления СКОЛКОВО.

Для работы над сценариями развития безналичной экономики бизнес-школой СКОЛКОВО были приглашены эксперты финансовых корпораций, представители индустрии IT и телекоммуникаций, институтов развития и других ключевых участников рынка безналичных розничных платежей.

Эксперты уверены, что результаты исследования помогут сформировать долгосрочные стратегии для устойчивого развития и роста. Несмотря на то, что объемы рынка безналичных розничных услуг в России все еще невелики по сравнению со странами-лидерами, например, со скандинавскими странами и развитыми экономиками, есть возможность для стремительного увеличения темпов роста безналичных платежей.

«Для профессионалов рынка очень важна возможность взглянуть на будущее финансовой системы не с привычной точки зрения, не в рамках привычных и любимых нами парадигм, а попытаться выйти за пределы обычного мышления. Подход исследователей в значительной мере позволяет нам это сделать. Разработанные сценарии также дают игрокам рынка достаточно возможностей для того, чтобы скорректировать поиск новых решений в пользу более эффективных», — отмечает Виктор Достов, председатель ассоциации «Электронные деньги».

«Mastercard играет активную роль в развитии безналичной экономики во всем мире. Понимая, какие преимущества связаны с электронными платежами и формированием новой цифровой инфраструктуры государств, мы создаем и внедряем инновационные технологии и сервисы, а также поддерживаем исследования, направленные на повышение финансовой грамотности. Стратегический анализ и моделирование будущего необходимы для управляемого и эффективного развития индустрии, — комментирует Андрей Тарусов, исполнительный директор ООО МастерКард. — В 2017 году Mastercard отмечает 20 лет работы на российском рынке. Вместе с партнерами, среди которых и Московская школа управления СКОЛКОВО, мы формируем будущее цифровой экономики, и вклад ученых и экспертов в этом процессе трудно переоценить».