China Post, PSA и DSS договорились о стратегическом партнерстве
China Post договорилась о стратегическом партнерстве с логистической компанией PSA и фулфилмент оператором DSS. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.
Сотрудничество предполагает организацию фулфилмента полного цикла и доставку скомплектованных интернет-заказов.
В настоящее время все процессы налажены, проведена интеграция систем, выстроена вся цепочка взаимодействия. Компании приступили к первым тестам.
«Проекты с China Post в области обработки заказов на территории РФ — это только первый шаг глобального стратегического партнерства, которое предполагает развитие сразу нескольких направлений по улучшению сервиса и скорости доставки заказов из китайских маркетплейсов до конечного получателя», — отметил генеральный директор PSA Сергей Безбородов.