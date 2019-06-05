China Post, PSA и DSS договорились о стратегическом партнерстве

China Post договорилась о стратегическом партнерстве с логистической компанией PSA и фулфилмент оператором DSS. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Сотрудничество предполагает организацию фулфилмента полного цикла и доставку скомплектованных интернет-заказов.

В настоящее время все процессы налажены, проведена интеграция систем, выстроена вся цепочка взаимодействия. Компании приступили к первым тестам.