Число интернет-магазинов с медикаментами в сентябре выросло на 4%

Аналитики ЮKassa проанализировали, как изменился спрос на медикаменты после постановления Правительства РФ, которое разрешило несетевым аптекам интернет-торговлю безрецептурными лекарственными препаратами на маркетплейсах с 1 сентября 2021 года.

Толчок к росту

С 1 по 23 сентября 2021 года заметно вырос спрос на лекарственные средства по сравнению с аналогичным периодом месяцем ранее. Рост оборотов интернет-магазинов, принимающих оплату с помощью ЮKassa, и количества покупок составил 17% и 18% соответственно. Плательщиков стало на 13% больше, а интернет-магазинов — на 4%. Средний чек практически не изменился и составил 3150 рублей. По сравнению с сентябрем прошлого года обороты интернет-магазинов, продающих медикаменты, выросли на 84%, а количество покупок — на 129%. Число плательщиков увеличилось на 58%, а количество интернет-магазинов — на 13%. Средний чек снизился на 20%, до 3150 рублей.

«На рынок придут новые небольшие аптечные бренды. Они смогут расширить свою клиентскую базу за счет посетителей маркетплейсов, а также улучшить ситуацию с доступностью лекарств в удаленных и малонаселенных регионах, где нет крупных аптечных сетей и слабо развита логистика, — говорит Иван Глазачев, генеральный директор ЮMoney. — В течение трех недель этого сентября мы наблюдаем рост числа интернет-магазинов, продающих лекарственные средства через ЮKassa, на 4%. При этом среднемесячные темпы роста составляют 1,2%».

За медикаменты стали чаще платить со смартфонов

С 1 по 23 сентября 2021 года медикаменты чаще всего оплачивали банковскими картами — 74%. Относительно аналогичного периода прошлого года этим методом оплаты стали пользоваться на 8% реже. Вторые по популярности — Pay-платежи, которые выросли на 7%, с 7% до 14% оплаченных покупок. На третьем месте — выставление счетов через социальные сети: показатель составил 12%, он на 3% больше прошлогоднего.