По итогам 2020 года число локальных продавцов маркетплейса AliExpress Россия составило 35 тысяч. На них приходится 25% всего оборота платформы.

Около 80% локальных продавцов — это малый и средний бизнес. Ассортимент товаров российских продавцов увеличился до 5,5 млн уникальных наименований. В среднем товары из России доставляются за 4,5 дня.

С конца 2019 года средний срок доставки товаров из Китая на AliExpress снизился вдвое — до 15 дней. Сократить время доставки помог запущенный в 2020 году сервис Plus с гарантированной доставкой за 14 дней. Сейчас к AliExpress Plus подключено более 56 тысяч продавцов. Оборот сервиса составляет около 38% от общего оборота компании.

Ежемесячная аудитория активных пользователей AliExpress Россия достигла 29,1 млн человек. Дневная активная аудитория — около 8,8 млн. По итогам 2020 года у площадки порядка 61 млн зарегистрированных пользователей, которые воспользовались маркетплейсом. Общая аудитория AliExpress Россия в Одноклассниках и ВКонтакте достигла 8 млн человек в месяц.

На 2020-2021 годы площадка заложила около 2 млрд рублей инвестиций в проекты по субсидированию локальных продавцов, например, в кампанию по обнулению комиссии. Эти вложения — часть стратегии по локализации AliExpress Россия. Основной фокус стратегии — развитие брендированных пунктов вывоза товаров, отечественного приложения и продаж продавцов.

Отметим, в декабре 2020 года AliExpress снизил цены на доставку для покупателей и ввёл единый тариф на доставку для продавцов. Теперь для любого отправления по России (будь то Москва или Хабаровск) и любого товара весом до 2 кг стоимость доставки для продавца составляет 69 рублей.