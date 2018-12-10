Число онлайн-переводов в России выросло в 1,5 раза

Россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса.

Количество онлайн-переводов через Яндекс.Деньги в 2018 году выросло на 54% по сравнению с 2017 годом. Люди стали переводить деньги через интернет чаще — выросло не только число тех, кто это делает, но и среднее количество переводов на пользователя (с 6 до 6,7). При этом средний перевод за год уменьшился на 232 рубля — до 2663 рублей.

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. Быстрее всего — там, где доля переводов пока невысока: на первом месте по темпам прироста — Дальний Восток, хотя по количеству переводов он пока на предпоследнем. Регионы с низким приростом числа переводов через интернет (10-20%) лидируют по абсолютным показателям — значит, большинство пользователей из этих регионов уже освоили онлайн-переводы.

Рейтинг федеральных округов по количеству денежных онлайн-переводов

Центральный (+11%) Приволжский (+20%) Северо-Западный (+10%) Южный (31%) Сибирский (+29%) Уральский (+29%) Дальневосточный (+47) Северо-Кавказский (+28%)

Источник: данные о денежных переводах через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег за 2018 год по сравнению с 2017-м.

Рейтинг федеральных округов по среднему переводу, руб.

Центральный — 3319 Северо-Западный — 3028 Дальневосточный — 2571 Приволжский — 2439 Северо-Кавказский — 2411 Южный — 2384 Уральский — 2330 Сибирский — 2306

Источник: данные о денежных переводах через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег за 2018 год.

Яндекс.Деньги помогают людям отправлять переводы как в пределах России, так и в другие страны по всему миру. По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина. В тройку лидеров вошли также Беларусь и Казахстан. В топ-15 попали такие дальние страны, как Таиланд и Эквадор, а из государств Евросоюза — Испания, Латвия и Болгария.

Топ-15 стран по объему переводов через Яндекс.Деньги за 2018 год

Украина Беларусь Казахстан Молдавия Армения Азербайджан Грузия Таджикистан Киргизия Таиланд Эквадор Латвия Узбекистан Болгария Испания

Россияне все чаще отправляют деньги с помощью смартфонов. Доля переводов через мобильное приложение Яндекс.Денег в 2018 году выросла с 19% до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов с мобильных устройств приходится на платформу Android — 65%.