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Число онлайн-переводов в России выросло в 1,5 раза

Россияне стали активнее переводить деньги онлайн, меньшими суммами и все чаще — с мобильных устройств на Android. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как пользователи отправляют переводы с помощью сервиса.

Количество онлайн-переводов через Яндекс.Деньги в 2018 году выросло на 54% по сравнению с 2017 годом. Люди стали переводить деньги через интернет чаще — выросло не только число тех, кто это делает, но и среднее количество переводов на пользователя (с 6 до 6,7). При этом средний перевод за год уменьшился на 232 рубля — до 2663 рублей.

Число переводов в разных регионах растет неравномерно. Быстрее всего — там, где доля переводов пока невысока: на первом месте по темпам прироста — Дальний Восток, хотя по количеству переводов он пока на предпоследнем. Регионы с низким приростом числа переводов через интернет (10-20%) лидируют по абсолютным показателям — значит, большинство пользователей из этих регионов уже освоили онлайн-переводы.

Рейтинг федеральных округов по количеству денежных онлайн-переводов

  1. Центральный (+11%)
  2. Приволжский (+20%)
  3. Северо-Западный (+10%)
  4. Южный (31%)
  5. Сибирский (+29%)
  6. Уральский (+29%)
  7. Дальневосточный (+47)
  8. Северо-Кавказский (+28%)

Источник: данные о денежных переводах через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег за 2018 год по сравнению с 2017-м.

Рейтинг федеральных округов по среднему переводу, руб.

  1. Центральный — 3319
  2. Северо-Западный — 3028
  3. Дальневосточный — 2571
  4. Приволжский — 2439
  5. Северо-Кавказский — 2411
  6. Южный — 2384
  7. Уральский — 2330
  8. Сибирский — 2306

Источник: данные о денежных переводах через сайт и мобильное приложение Яндекс.Денег за 2018 год.

Яндекс.Деньги помогают людям отправлять переводы как в пределах России, так и в другие страны по всему миру. По объему заграничных переводов через сервис лидирует Украина. В тройку лидеров вошли также Беларусь и Казахстан. В топ-15 попали такие дальние страны, как Таиланд и Эквадор, а из государств Евросоюза — Испания, Латвия и Болгария.

Топ-15 стран по объему переводов через Яндекс.Деньги за 2018 год

  1. Украина
  2. Беларусь
  3. Казахстан
  4. Молдавия
  5. Армения
  6. Азербайджан
  7. Грузия
  8. Таджикистан
  9. Киргизия
  10. Таиланд
  11. Эквадор
  12. Латвия
  13. Узбекистан
  14. Болгария
  15. Испания

Россияне все чаще отправляют деньги с помощью смартфонов. Доля переводов через мобильное приложение Яндекс.Денег в 2018 году выросла с 19% до 34% (а с компьютеров, соответственно, уменьшилась с 81% до 66%). Большая часть переводов с мобильных устройств приходится на платформу Android — 65%.

Автор: Анна
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