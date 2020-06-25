Число партнеров маркетплейса Lamoda выросло более чем на 30%

Платформа для продажи товаров Lamoda с начала года увеличила количество партнеров маркетплейса более чем на 30% — до более чем 1,5 тысяч брендов.

В период самоизоляции ежемесячное количество заявок на подключение к маркетплейсу было в среднем на треть больше по сравнению с началом года.

Наиболее активно к маркетплейсу подключались малые и средние компании. Так, доля малых предприятий на маркетплейсе сейчас составляет 39%, а средних — 37%. Также к маркетплейсу с начала года присоединился целый ряд крупных брендов — Спортмастер, Sandro, Maje, Mothercare, ВкусВилл и другие.

Со своей стороны Lamoda в период пандемии оптимизировала процесс подключения к маркетплейсу новых поставщиков. Среднее время ответа на заявки сократилось в 1,5 раза.

64% партнеров маркетплейса специализируются на одежде — мужской, женской и детской. На втором месте по популярности — аксессуары, их продают 16% поставщиков. Около 50% партнеров маркетплейса предлагают товары российского производства.