Число пользователей AliExpress превысило 100 млн человек

Совокупное число пользователей торговой площадки AliExpress по всему миру превысило 100 млн человек, сообщает агентство «Синьхуа».

По данным AliExpress, всего в мире покупки онлайн совершают 1,6 млрд человек, каждый 16-й покупатель пользуется AliExpress. Долю пользователей, которая приходится на Россию, в компании не раскрывают.

Глава российского представителя платформы Завадский отметил, что наибольший процент покупателей, которые используют платформу повторно, приходится на жителей Мальдив, Литвы и Бутана. Больше всего игрушек и товаров для детей покупают жители Израиля, Латвии, Эстонии и Исландии. Самые дорогие товары на AliExpress покупают в Кувейте, на Мальдивах и в Бахрейне.

AliExpress входит в холдинг Alibaba Group и работает в 220 странах мира. Данные по обороту и среднему чеку покупок компания не раскрывает.