Число продаж в fashion-сегменте выросло на 13% в 2021

Пандемия и локдаун нанесли мощный удар по модной индустрии в 2020 году: по оценкам экспертов она сократилась на 8-9%. Но несмотря на пессимистичные настрои по восстановлению сегмента, уже сейчас можно отметить позитивную динамику. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, к началу лета число онлайн-продаж модного сектора в России уже выросло на 13%.

Сумма fashion-заказов при этом выросла на 10% – это показывает, что покупатели сократили свой средний чек, но при этом готовы приобретать чаще.

Быстрее других наращивали сумму покупок в модной индустрии жители Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. А вот какие города могут похвастаться самым крупным средним чеком онлайн-заказов в сфере одежды, обуви и аксессуаров:

Что влияет на рост?

Отложенный спрос

Целый год значительная часть россиян воздерживалось от шоппинга, связанного с уличной одеждой. Сейчас к нему возвращаются и как к способу досуга, и как к необходимой мере пополнения гардероба. К примеру, те, кто обычно покупал 10 платьев в год, сейчас готовы купить сразу 20 в короткий период времени.

Особенно этот фактор раскрыл себя в области «тяжелого люкса» – не даром Бернар Арно, глава LVMH, занял первую строчку Forbes в мае. В холдинг входит 75 известных брендов, включая Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Tiffany, Bvlgury и многие другие. В первом квартале 2021 года LVMH отчитался о 14 млрд евро выручки, что на 32% выше показателя того же периода прошлого года.

Сезонность

Модники пропустили летнее пополнение гардероба в прошлом году, так как в апреле-мае 2020 года почти вся страна уже находилась в жестком локдауне. Поэтому сейчас, в конце весны и в первые дни лета, покупатели обрушили волну спроса на онлайн-магазины. Также пополнять летний гардероб их мотивирует расширяющийся список стран, которые открывают границы и готовы принять путешественников и отпускников.

Развитие отечественных брендов

Эксперты отмечают подорожание товаров иностранных производителей, тогда как для покупателей зарубежная одежда перестает быть культом: они хотят чаще совершать покупки по низким ценам. При этом российские бренды одежды, обуви и аксессуаров остаются привлекательными, а их число продолжает расти. Тенденцию подтверждает и увеличенная представленность российских фешн-компаний на маркетплейсах. По итогам прошлого года, количество отечественных поставщиков на Wildberries увеличилось на 52%.

Откуда берутся покупатели?

Помогают расти продажам брендов в онлайне и партнерские площадки, готовые работать по схеме CPA. То есть получать вознаграждение не по рекламному контракту за размещение контента о товарах, а за конкретные приведенные заказы от клиентов. По данным партнерской сети Admitad Affiliate, большую часть заказов в модной индустрии сейчас приводят эти источники трафика:

И эксперты, и участники индустрии ожидают дальнейшего роста модного сектора. В условиях восстановления и возрастающей волны клиентов конкуренция между брендами в стандартных каналах продвижения усилится. Поэтому важно искать новые способы контакта с аудиторией, экспериментировать, активно работать с партнерами и заявлять о себе, чтобы сфокусировать внимание аудитории.