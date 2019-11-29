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Число ПВЗ в магазинах «Обуви России» превысило 1200

Группа компаний «Обувь России», первая публичная компания российского fashion-ритейла, подводит итоги работы по проекту «Пункты выдачи заказов» за год. На текущий момент число работающих ПВЗ, которые функционируют на базе магазинов, составляет 1250; количество выданных посылок с ноября 2018 года превысило 270 тыс. Сейчас компания сотрудничает с семью партнерами — логистическими операторами PickPoint, DPD, Hermes, Boxberry ПЭК и «Почта России», а также с онлайн-ритейлером OZON.

«Мы намерены дальше развивать направление почтовых сервисов в наших торговых точках. Мы будет подключать новых партнеров и магазины, увеличивать показатели конверсии. Наша задача — усилить сервисную составляющую нашего бизнеса, поскольку магазины перестают играть роль только лишь полок для товаров, это мультисервисные центры, которые предоставляют ряд дополнительных услуг для покупателей. Стираются границы между разными розничными форматами; синергия онлайн- и офлайн-каналов продаж позволяет привлекать новую аудиторию покупателей, повышать эффективность и наращивать выручку», — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России».

Первые ПВЗ «Обувь России» начала открывать в ноябре 2018 года совместно с компанией PickPoint. Проект является частью стратегии компании по интеграции в логистическую инфраструктуру российского рынка e-commerce. За год работы проекта «Обувь России» вышла на показатель 13 тыс. посылок в неделю. Новые сервисы в магазинах компании дают прирост трафика: в октябре 2019 года доля клиентов ПВЗ составила 2,5% от общего числа посетителей магазинов «Обуви России».

Автор: Анна
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