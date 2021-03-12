Число заказов на AliExpress Россия за три месяца зимы превысило 90 млн

За период с 1 декабря 2020 года по 28 февраля 2021 года покупатели AliExpress Россия оформили более 90 млн заказов.

Наиболее популярные категории среди пользователей — телефоны и аксессуары, потребительская электроника, компьютеры и товары для офиса, автотовары и товары для дома и сада. Самые популярные покупки — смартфоны от Xiaomi: POCO X3 NFC 6, POCO M3 4 и Redmi Note 9 Pro 6. Чаще всего россияне предпочитали смартфоны с объёмом памяти 128 ГБ.

Среди наиболее активно растущих категорий товаров за этот период выделяется женская тёплая одежда: её оборот вырос в 8,7 раз год к году. Популярностью также пользовалась техника для обогрева и вентиляторы. Аналитики отметили рост этой категории в 2,85 раза за зиму. Также в список активно растущих категорий вошли крупная бытовая техника (рост в 2,7 раз) и ювелирные украшения (рост в 2,15 раз).

Кроме того, растут продажи товаров для фитнеса — оборот этой категории вырос в 1,56 раз. В 1,5 раза увеличился объём покупок бьюти-девайсов. Зимой увеличился спрос и на развлечения: в 1,67 раз выросла популярность игрушек-конструкторов, в 2,36 раза коллекционных игрушек, в 1,4 раза — игровых консолей и аксессуаров.

Среди товаров от российских продавцов популярностью пользовались мобильные телефоны, бытовая техника для дома, аудио- и видеотехника, ноутбуки и техника для кухни. Число локальных продавцов AliExpress Россия по итогам прошедшего года достигло 35 тысяч, а ассортимент товаров увеличился до 5,5 млн уникальных наименований — на них приходится 25% оборота платформы. Около 80% локальных продавцов — представители малого и среднего бизнеса.