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Чистая прибыль Alibaba увеличилась в 2 раза

Чистая прибыль крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba по итогам I квартала 2017-2018 финансового года (завершился 30 июня) увеличилась в 1,96 раза в годовом выражении и достигла $2,070 млрд.

Разводненная прибыль, приходящаяся на одну обыкновенную акцию, составила 5,65 юаня ($0,83) против 2,94 юаня ($0,38) по итогам аналогичного периода 2016-2017 финансового года. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне $0,91, сообщает Коммерсантъ.

"Мы добились отличных результатов в первом квартале... Мы намерены продолжать инвестировать в долгосрочные возможности роста, некоторые из которых уже приносят значительную пользу клиентам и инвесторам",— заявила финансовый директор компании Мэгги Ву.

Выручка Alibaba в годовом выражении при этом увеличилась на 56% до $7,403 млрд. Рост выручки компания объясняет увеличением ее в розничном бизнесе группы в Китае (который составляет 73% от общей выручки) на 57%, а в мире — более чем в 2,3 раза за счет платформ Lazada и AliExpress.

Автор: Анна
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