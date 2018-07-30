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Чистая прибыль Amazon выросла в 13 раз

Чистая прибыль Amazon за второй квартал 2018 г. увеличилась в 13 раз — до $2,5 млрд. За аналогичный период прошлого года компания заработала $197 млн. Выручка интернет-гиганта за отчетный период увеличилась почти на 40% — с $37,96 до $52,90 млрд. Компания разместила квартальную отчетность на своем сайте 27 июля.

По словам финдиректора Amazon Брайана Олсавски, увеличение прибыли во многом было обусловлено ростом двух бизнесов компании — облачных технологий и рекламы. От традиционного розничного бизнеса Amazon, по его словам, получает небольшую маржу. Еще одним фактором мог стать замедлившийся рост штата: в 2017 году численность персонала Amazon увеличилась более чем на 65%, или 225 тыс. человек, а в первой половине 2018 года — менее чем на 2%, до 575 тыс. человек.

В минувшем квартале подразделение Amazon в сфере электронной коммерции получило выручку на уровне $46,78 млрд, что несколько ниже ожидавшихся аналитиками в среднем $47,37 млрд, однако операционная прибыль подскочила до $1,34 млрд при консенсус-прогнозе всего $240 млн. В подразделении Amazon Web Services (AWS) операционная прибыль подскочила почти на 80% — до $1,64 млрд. Выручка этого бизнеса впервые превысила $6 млрд, она увеличилась на 48,9%, до $6,105 млрд.

В III квартале Amazon ожидает выручку от $54 млрд до $57,5 млрд, операционную прибыль — от $1,4 млрд до $2,4 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали операционную прибыль на уровне $1,25 млрд при выручке $58,07 млрд. С начала текущего года цена бумаг компании взлетела почти на 55%, она вышла на второе место по капитализации в мире после Apple, тогда как индекс S&P 500 прибавил 6,5%.

Автор: Анна
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