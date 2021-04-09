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Чистая прибыль Google в России удвоилась

Выручка ООО «Гугл», юридического лица Google в России, выросла на 14% и достигла 85,5 млрд руб. Валовая прибыль сократилась на четверть, до 3,7 млрд руб., зато чистая прибыль увеличилась практически в 2 раза (+98,5%) и составила 1,7 млрд руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.

Единственным акционером ООО «Гугл» является Google International LLC, а конечным бенефициаром — Alphabet Inc. Дочерняя структура занимается «реализацией рекламных услуг через сеть Интернет» и «оказанием маркетинговых и иных сопутствующих услуг».

Продажи рекламы принесли российской «дочке» Google основную часть доходов — 82,8 млрд руб. (+15,6%). Выручка от оказания маркетинговых услуг составила 2,4 млрд руб. (—28%).

Себестоимость оказания рекламных услуг составила 79,6 млрд руб., при этом приобретение инвентаря для демонстрации рекламных объявлений обошлось ООО «Гугл» в 78,1 млрд руб. Данная операция была проведена с Google Ireland Ltd.

Затраты на рекламу и маркетинг относятся к коммерческим расходам юрлица. Компания не раскрывает абсолютные цифры, но из расчета налогооблагаемой прибыли можно сделать вывод, что расходы «дочки» Google на продвижение сократились в 10 раз. Общие коммерческие расходы выросли на 8%, до 1 млрд руб.

Автор: Анна
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