Чистая прибыль Mail.Ru Group в первом квартале 2017 года выросла на 25,4%

Чистая прибыль Mail.Ru Group по итогам первого квартала 2017 года выросла на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 3,47 млрд рублей, следует из отчётности холдинга.

Совокупная выручка Mail.Ru Group с учётом результатов разработчика мобильных игр Pixonic и сервиса по доставке еды из ресторанов Delivery Club выросла на 24,4% и составила 12,64 млрд рублей.

Выручка от MMO-игр в первом квартале росла быстрее доходов других направлений Mail.Ru Group. За январь–март 2017 года выручка от этого сегмента выросла на 51,8% и составила 3,9 млрд рублей.

В компании отметили, что доля выручки на международном рынке впервые превысила треть общей выручки от ММО-игр. Это объясняется стабильным ростом проектов Warface и War Robots, а также успешным запуском Revelation Online на российском и международном рынках, говорят в Mail.Ru Group.

Доходы холдинга от рекламы с начала 2017 года выросли на 24,3% и составили 4,8 млрд рублей. Самый высокий темп роста продемонстрировала выручка от рекламы в ленте новостей в социальных сетях, особенно на мобильных устройствах, отметили в компании.

Выручка социальной сети «ВКонтакте» за январь–март 2017 года составила 2,74 млрд рублей, что на 45,9% выше показателя за аналогичный период 2016 года, говорится в отчётности. Mail.Ru Group ожидает двукратного роста выручки соцсети в течение трёх–четырёх лет.

Чистый остаток денежных средств Mail.Ru Group по состоянию на 31 марта 2017 года составлял 8,4 млрд рублей.

Комментируя результаты деятельности компании, Дмитрий Гришин, сооснователь и председатель Совета директоров компании, и Борис Добродеев, генеральный директор (Россия) Mail.Ru Group, сказали:

Мы хорошо начали 2017 год: этому в значительной мере способствовали реклама, игры, а также Delivery Club. Мы по-прежнему считаем, что наше положение позволит нам извлечь выгоду из структурных изменений, происходящих на рынке рекламы. Наши игры демонстрируют впечатляющие результаты, и мы уверены, что у Delivery Club большой потенциал: в пользу этого говорят быстрый рост рынка и вероятное увеличение рыночной доли.

Учитывая вышесказанное, а также принимая во внимание возможности прогнозирования, мы рады сообщить, что повышаем наши финансовые прогнозы на 2017 год. Мы полагаем, что выручка в 2017 году увеличится по сравнению с 2016 годом на сопоставимой основе не на 16–19%, как мы считали ранее, а на 17–21%, и составит от 50,0 до 51,7 млрд руб. Мы продолжим инвестировать в наши новые инициативы и ожидаем, что до конца года они не внесут вклада в показатель EBITDA. Мы также не рассчитываем, что Юла или BeepCar внесут какой-либо значимый вклад в формирование выручки в 2017 году. В результате мы ожидаем, что по итогам 2017 года уровень рентабельности по совокупному сегментному показателю EBITDA составит около 40%».