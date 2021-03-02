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Чистая прибыль «ВкусВилла» упала на 39%

Компания «ВкусВилл» объявила финансовые и операционные результаты за 2020 год. Выручка компании увеличилась на 38,2% и составила 114 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году продажи «ВкусВилла» росли на 51,1%.

Чистая прибыль ритейлера сократилась за прошедший год на 38,8% и составила 1,8 млрд рублей против 3 млрд годом ранее. Падение чистой прибыли было зафиксировано впервые за три года.

Одновременно стало известно, что «ВкусВилл» принял решение отказаться от выплаты дивидендов. В 2019 году на дивиденды было направлено 2 млрд рублей.

Прибыль «ВкусВилла» от продаж снизилась в 2020 году на 18,7% и составила 3,26 млрд рублей. Валовая прибыль увеличилась на 36%, до 40,7 млрд рублей. Коммерческие расходы выросли почти в полтора раза и достигли отметки в 37,4 млрд рублей.

Управляя сетью из более чем 1000 супермаркетов в Москве, Подмосковье и городах Центральной России, «ВкусВилл» остается одним из наиболее быстрорастущих ритейлеров. В 2020 году лидеры рынка отчитались о росте выручки в пределах от 5 до 15 процентов.

Автор: Анна
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