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Чистый убыток ритейлера «Дикси» вырос в 2,2 раза

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Чистый убыток ритейлера «Дикси» по МСФО по итогам 2017 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом и составил до 6,01 млрд рублей, следует из отчета компании.

Выручка снизилась на 9% — до 282,8 млрд рублей.

EBITDA за отчетный период увеличилась на 15%, составив 11 млрд рублей, рентабельность EBITDA выросла до 3,9% с 3,1% в 2016 году.

За четвертый квартал 2017 года чистый убыток «Дикси» вырос в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 5 млрд рублей, выручка снизилась на 6,4% — до 73,1 млрд рублей. EBITDA возросла на 32,6% — до 2,9 млрд рублей.

«Чистый убыток в размере 6 млрд рублей за 2017 год и 5 млрд рублей в четвертом квартале имеет место только на бумаге. В четвертом квартале произошло обесценение и амортизация нематериальных активов, образовавшихся при покупке сети „Виктория“ в 2011 году. Сумма обесценения составила более 5 млрд рублей. Эта транзакция является неденежной бухгалтерской проводкой и не влияет на операционную деятельность компании», — отметили в пресс-службе «Дикси».

Скорректированный результат четвертого квартала 2017 года — чистая прибыль в размере 129 млн рублей, таким образом, компания является прибыльной уже три квартала подряд, добавили в пресс-службе.

Компании и сервисы: Виктория, Дикси
Автор: Анна
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