Члены Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заменили 98% старых касс

С 1 июля 2017 года вступают в силу поправки к закону «О применении контрольно-кассовой техники», подписанные Президентом РФ. Теперь все компании будут обязаны передавать данные о совершенных покупках в ФНС. На чеках появятся специальные QR-коды, с помощью которых каждый потребитель сможет проверить, действительно ли учтен его чек. С 1 июля все компании обязаны заменить старые кассы на кассы нового образца, и подключить их к сети Интернет. При покупке товаров на сайтах интернет-магазинов и оплате онлайн потребителю будет отправляться электронный чек, который может быть продублирован также на электронную почту. На сегодняшний день члены АКИТ заменили 98% старых касс.

По данным Ассоциации, 80% всех российских интернет-магазинов уже установили онлайн-кассы, у 10% заключены контракты на поставку оборудования.

В АКИТ входят крупнейшие интернет-магазины России, в их числе: Ozon, Lamodа, Media Markt, OTTO Group Russia, re:Store, «220 Вольт», «М.Видео», «Связной», «Ситилинк», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт», Chicco, Холодильник.ру, Адамас и другие.

«Основная цель реформы — сделать российскую розничную торговлю прозрачнее. Переход на новые онлайн-кассы позволит контролировать движение денег, и как следствие — прекратить деятельность „серых“ схем. Теперь каждое физическое лицо становится практически сотрудником налоговой инспекции, поскольку мы имеем возможность получать чеки на свою почту, либо мобильный телефон, понимая, правомерно или нет тот или ной бизнесмен взял с нас деньги.

Кроме того, ФНС планирует проводить конкурсы для выявления недобросовестных магазинов. Такая практика сегодня используется во многих странах для осуществления функции „народного контроля“ (например, в Корее). В международной практике это выглядит так: потребитель сканирует чек, который ему выдали, и проверяет его в базе ФНС. Налоговая таким образом выявляет нарушителя, а потребитель получает денежное вознаграждение.

На первом этапе мы предполагаем, что часть интернет-магазинов может перестать принимать карты и продавать товар только за наличные средства, не выдавая чеки потребителям. Но в перспективе полугода „черных“ магазинов не останется», — прокомментировал президент АКИТ Алексей Федоров.

Стив Льюис, Директор розничных продаж «М.Видео»

«М.Видео» полностью перейдет на онлайн-кассы с 1 июля 2017 года, как того требует законодательство — наши покупатели как в магазинах, так и онлайн смогут получать не только бумажные, но и электронные чеки. Внедрение онлайн-касс мы оцениваем как естественный шаг в развитии инноваций в ритейле — грань между интернет-покупками и физическими магазинами окончательно стирается, теперь весь процесс выбора и оплаты товара вплоть до получения чека не зависит от канала. Мы рассчитываем, что новый формат касс позитивно скажется на развитии онлайн-коммерции, так как покупатели теперь смогут в режиме реального времени проверить чек и реквизиты продавца, что максимально упрощает потенциальные вопросы с возвратом товара или обслуживанием по гарантии«

Сергей Есман, технический директор KUPIVIP.RU:

«Мы начали активно готовиться к изменению бизнес — процессов еще в мае. Сейчас мы активно тестируем весь функционал, на данный момент мы готовы на 95%. Мы также налаживаем после договорённости с поставщиками кассовых аппаратов, для того, чтобы все идеально работало, начиная с 01 июля».

Олег Никитин, руководитель проектов направления «Финансовые сервисы» Юлмарта:

«Мы досрочно завершили переход на новые требования ФЗ-54 „О применении контрольно-кассовой техники...“. С 12 июня во всех центрах исполнения заказов и пунктах выдачи Юлмарт Outpost, службе доставки компании кассы подключены к интернету. Изменение бизнес-процессов, IT систем и внедрение новой техники заняло 7 месяцев. Компания сфокусировалась на модернизации стационарных касс — такое решение позволило нам сэкономить миллионы рублей по сравнению с покупкой новых. Все курьеры компании обеспечены новыми кассами и планшетами: сотрудники признаются, что с новым оборудованием работать намного удобнее. Для покупателей изменений немного, однако ещё до перехода на новый порядок работы к нам поступали просьбы предоставить электронный чек. Теперь мы обеспечили такую возможность».

Михаил Замыцкий, директор по развитию электронного дискаунтера «Ситилинк»:

«Мы думаем, что большинство крупных ритейлеров, в том числе и „Ситилинк“, смогут перейти на онлайн-кассы в установленные законом сроки. Технически „Ситилинк“ полностью готов к запуску. Интеграция нового оборудования с нашими внутренними системами на этапе завершения. Тестирование проведено. Сложности в реализации связаны с задержками поставок кассовой техники. В данный момент мы не имеем необходимого количества аппаратов для обеспечения всей нашей сети. Находимся в процессе решения этой проблемы».

Андрей Ттолкачев, Исполнительный директор Холодильник.ру: