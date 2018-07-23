ЧМ-2018 подстегнул продажи телевизоров

Продажи телевизоров в России на фоне чемпионата мира по футболу практически вернулись на уровень докризисного 2013 года. С 1 января по 8 июля 2018 года в России продано более 2,4 млн телевизоров. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из еженедельного мониторинга продаж GfK

По данным компании, спрос начал резко расти с 14 мая, то есть за месяц до начала чемпионата мира по футболу в РФ. Пик продаж пришелся на неделю начала ЧМ-2018 — с 11 по 17 июня. За это время всего было продано около 110 тыс. телевизоров, что почти на четверть выше, чем в эту же неделю в прошлом году.

В пятерку лидеров в штучных продажах телевизоров вошли Samsung (доля рынка 28,4%), LG (26%), Sony (8,1%), Dexp (9%) и Philips (2,6%). В денежном выражении в пятерку вошли те же бренды: Samsung (37,6%), LG (28,4%), Sony (13,2%), Dexp (4,8%), Philips (2%).