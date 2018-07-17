ЧМ-2018 съел трафик интернет-магазинов на 46%

В период чемпионата мира по футболу трафик интернет-магазинов снизился почти в полтора раза, сократилась посещаемость сайтов онлайн-игр и участников рынка Forex. Об этом сообщается в исследовании компании Qrator Labs. Такая динамика, по мнению специалистов, связана не только с популярностью футбольных матчей, но и с сезоном отпусков.

Согласно отчету Qrator Labs, основанном на статистике за май-июль 2018 года, трафик интернет-магазинов сократился на 46%, а посещаемость торговых площадок снизилась на 43%, на треть уменьшился и интерес к торгам на Forex и на 14% сократился трафик онлайн-игр.

В дни матчей с участием сборной России по футболу изменения трафика были выражены сильнее: аудитория онлайн-игр уменьшалась на 38%, а торговых площадок — на 28%, впрочем, их клиенты возвращались сразу после того, как заканчивались матчи с участием россиян.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что «никаких кардинальных изменений» в период ЧМ-2018 не фиксируется. Эксперты связывают снижение трафика в первую очередь с сезоном отпусков.

«Чемпионат мира по футболу не оказал существенного влияния на динамику аудитории игровых проектов, она как обычно снижается летом», — отметил руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.

При этом, согласно отчету, трафик СМИ, освещающих новости чемпионата мира, вырос практически в два раза, а у спортивных ресурсов — более чем в четыре раза. Закономерно выросла и популярность онлайн-ресурсов букмекерских контор. По словам Дмитрия Сергеева, гендиректора «Bwin Россия», ежедневный приток новых клиентов, делающих ставки на футбол, увеличился в три-четыре раза в сравнении с периодом до начала турнира.

Пиковая посещаемость онлайн-ресурсов, транслировавших матчи ЧМ, превышала среднегодовую в 50 раз, а количество интернет-зрителей, одновременно смотревших ключевые матчи ЧМ, достигало 2,5 млн.