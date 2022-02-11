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Что берут в дорогу путешественники в феврале

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру и AliExpress Россия рассказали, куда планируют отправиться россияне в феврале на поездах и что они берут в дорогу. Эксперты составили топ-20 популярных направлений и назвали стоимость набора путешественника.

Интерес к дорожным сумкам для путешествий за три недели января вырос в пять раз. В топе продаж — нейлоновые сумки и органайзеры для путешествий стоимостью от 800 до 2 тысяч рублей. Спрос на чемоданы вырос на треть за период. Россияне выбирают вместительные модели на колёсах из поликарбоната с кодовым замком. Цена популярных товаров — от 4 до 8 тысяч рублей.

Среди товаров российских продавцов популярна складная посуда для путешествий: спрос на категорию вырос в три раза. Чаще всего россияне выбирают для поездок складные чашки из нержавеющей стали и складные кружки для кемпинга. Стоимость популярных моделей — от 300 до 1 тысячи рублей.

Еще одна популярная категория для путешествий от российских продавцов — массажные подушки. Спрос на них в январе вырос в 9 раз. Также популярны компактные электрические модели с удобным фиксатором для шеи стоимостью от 2,5 до 4 тысяч рублей. В январе пользователи в 5,5 раза чаще стали выбирать дорожные маски для сна от российских продавцов. В этой категории популярны модели из искусственного шёлка с забавными принтами стоимостью от 300 до 700 рублей.

Стоимость набора для комфортного железнодорожного путешествия из популярных товаров около 8,5 тысяч рублей.

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Автор: Elvira
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