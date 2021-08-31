Сервис по поиску работы и сотрудников VK Работа и сервис объявлений Юла провели исследование и выяснили, что чаще всего покупают и продают белые и синие воротнички и какие товары можно приобрести у представителей разных профессий.

Что покупают

Исследование показало, что представители рабочих профессий из всех товаров чаще всего покупают на Юле мобильные телефоны. Также в топ-3 входят обувь и верхняя одежда. Но у некоторых профессий есть свои фавориты. Так, например, в большинстве случаев администраторы и парикмахеры приобретают обувь, уборщики предпочитают покупать растения и семена, мастера по маникюру выбирают верхнюю одежду, а водители — запчасти.

Офисные работники, как правило, приобретают обувь, верхнюю одежду и аксессуары. Мобильные телефоны лишь на четвертом месте в списке их покупок на Юле. Бухгалтера также покупают платья и юбки, программисты отдают предпочтение товарам для ремонта и строительства, а юристы часто покупают игрушки.

Что продают

Что касается размещения товаров, синие воротнички продают обувь, мобильные телефоны и верхнюю одежду. Водители размещают объявления о продаже запчастей, грузчики и разнорабочие предлагают товары для ремонта и строительства, мастера по маникюру — для красоты и здоровья.

Белые воротнички продают обувь, аксессуары, запчасти и велосипеды. Любопытно, что бухгалтеры чаще всего продают текстиль и ковры, дизайнеры — диваны и кресла, а юристы — товары для ремонта и строительства.

По самым популярным категориям продаж у разных специалистов можно выявить и их интересы. Оказалось, например, что повара и упаковщики чаще остальных выставляют на продажу растения и семена. Товары в категории коллекционирование чаще предлагают курьеры и повара. Парикмахеры чаще остальных продают самокаты, гироскутеры и велосипеды, а официанты — книги и журналы.

Интересно, что «синие воротнички» чаще офисных работников приобретают домашних питомцев. Кошек и собак в основном покупают кассиры, продавцы и упаковщики, а среди белых воротничков — бухгалтеры и юристы.

В рамках исследования было проанализировано более 600 тысяч объявлений людей разных профессий на сервисе Юла.