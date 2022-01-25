Что изменилось в поведении онлайн-покупателей в первые недели после новогодних праздников

Assist проанализировал, как изменилось поведение онлайн-покупателей сразу после новогодних праздников и при покупке каких товаров вырос или снизился спрос и средняя сумма заказа.

Первые недели после новогодних каникул ознаменовались существенным увеличением активности любителей онлайн-шоппинга: число уникальных покупателей, которые оплатили хотя бы один товар или услугу за первые 10 дней после выходных, выросло на 30% по сравнению с праздничными днями. Средняя сумма одного заказа увеличилась на 12%.

При этом в первые недели после новогодних праздников россияне стали меньше, чем на каникулах, покупать билеты на мероприятия (-13%), бытовую технику (-11%) и компьютерные игры (-3%), оплачивать услуги связи (-32%) и заказывать готовую еду (-4%). Средний чек одного заказа во всех этих категориях снизился на величину от 4 до 14%, за исключением покупки билетов на представления, концерты, выставки и пр. — здесь он подрос на 7%.

В большинстве остальных сфер потребительского рынка наблюдался рост количества и средней суммы заказов (за небольшим исключением).

После праздников жители нашей страны активнее засобирались в поездки — количество онлайн-заказов авиа- и ж/д билетов и бронирования отелей выросло на 59%, а средний чек — на 36%. Многие взялись приводить в порядок здоровье и внешний вид: в категории «Товары для красоты и здоровья» покупки выросли на 32%, средний чек на 15%, а на спорттовары спрос подрос на 51% при росте чека на 13%.

Детские товары нужны всегда, но после каникул их стали покупать чаще на 15%, и тратить за одну покупку на 8% больше. Товары для домашних питомцев оказались еще более востребованы в послепраздничные дни — число онлайн-покупок выросло на 75%, средний чек почти не изменился (1%).

Ремонтом и обустройством дома на праздниках хотят заниматься немногие, видимо поэтому отложенный спрос реализовался сразу после выходных: мебели и товаров для дома закупили больше в 4,5 раза при росте среднего чека на 38%, а товаров в категории DIY — в 4 раза (чек при этом подрос больше чем в 2,5 раза).

Автомобильные товары тоже активнее покупались после каникул — количество заказов выросло в 3 раза, средний чек одной покупки — на 17%.

В категории «Одежда и обувь» число онлайн-покупок выросло в два раза, а средний чек снизился на 6%.