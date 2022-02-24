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Что нужно селлерам: платформа XWAY_MMP для управления продажами на маркетплейсах в режиме одного окна

Компания XWAY, операционный партнер популярных маркетплейсов, выпустила цифровую платформу по управлению продажами XWAY_MMP (Marketplace Management Platform). Сервис, доступный всем селлерам, позволяет решать широкий спектр задач: от создания магазина на торговой площадке до продвижения карточек товаров в топ поисковой выдачи и управления заказами.

В XWAY_MMP реализована возможность работы с магазинами на маркетплейсах в одном окне браузера. С помощью платформы селлеры могут создавать карточки товаров, самостоятельно переносить их из Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркета в AliExpress, получать информацию об акциях торговых площадок, формировать дашборды по всем подключенным магазинам, составлять прогноз по оборачиваемости товаров, массово обновлять цены и остатки, строить ABC-анализ, регистрировать товары в акциях AliExpress.

«При разработке сервиса мы опирались на наш опыт сопровождения более 1000 магазинов наших клиентов на Ozon, AliExpress Россия, Яндекс.Маркете, Wildberries и многих других. XWAY_MMP учитывает практически все потребности продавцов, торгующих на маркетплейсах. Мы уверены, что наш сервис позволит селлерам значительно увеличить продажи и оптимизировать ресурсы», — рассказал CEO XWAY Антон Ларин.

Для работы ряда функций XWAY_MMP используются тонко обученные нейросети. Благодаря этому значительно увеличивается точность управления ценами с учетом движения рынка и действий конкурентов, построения маркетинговых стратегий и анализа товарных позиций в категорийной и поисковой выдачах.

В ближайшее время у продавцов появится возможность печати этикеток и данных по заказам на Wildberries, анализа по продавцам на Ozon, калькулятор цен и автоматизированные ценовые стратегии на основе данных по стоимости товаров у конкурентов.

После регистрации в сервисе селлеры получат пробный бесплатный 14-дневный период, в течение которого смогут оценить работу всех необходимых им функций. Затем стоимость пользования платформой составит 990 рублей в месяц. По предварительной оценке XWAY_MMP позволяет увеличить продажи магазинов до 10 раз.

Автор: Катрин Волкова
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