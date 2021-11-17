Что покупали россияне и откуда пришли заказы в дни распродажи

Что покупали россияне в дни распродажи, откуда пришли покупки и как изменился спрос в сравнении с прошлым годом — проанализировала партнерская сеть Admitad Affiliate.

11.11 — он же День холостяка или Всемирный день шопинга — время больших распродаж в ритейле. Конечно, значимая часть продаж приходится на китайские магазины. Но российские ритейлеры все активнее принимают участие и поддерживают период распродаж.

Так, согласно данным Admitad Affiliate, число заказов российских интернет-магазинов увеличилось на 77%, а сумма продаж — на 88% в сравнении с обычным периодом вне распродаж. Средний чек также увеличился и составил 11 267 рублей.

Позитивная динамика отмечается и в сравнении с прошлогодней распродажей. В 2021 году сумма продаж увеличилась на 27%, а число заказов на 19%.

43,4% заказов в российских магазинах были совершены в категории электроники и бытовой техники. На втором и третьем местах, с долями 26,2% и 15% соответственно, расположились категории одежда, обувь и аксессуары, а также косметика и гигиена. А вот откуда пришла большая часть заказов у российских компаний:

Самыми активными покупателями стали жители крупных городов: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.