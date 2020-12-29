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Что покупали россияне онлайн в праздники

Ozon проанализировал покупки клиентов в первую неделю января. Судя по статистике, россияне продолжают закупаться подарками, которые не успели вручить в декабре, а также строят планы на год и занимаются спортом — или планируют начать.

Традиционными подарками на Новый год у российских пользователей считаются гаджеты и мелкая бытовая техника. 1-4 января 2021 года продажи этих подкатегорий на Ozon выросли почти в 3 раза в годовом сопоставлении. Самыми популярными товарами из электроники стали беспроводные наушники, геймпад, смарт-часы и камера видеонаблюдения. Среди мелкой бытовой техники активнее всего покупают электрические зубные щетки, как взрослые, так и детские.

В первые дни января также активно покупали сладкие подарочные наборы, косметические наборы и парфюмерию. Например, продажи сладких наборов в начале года выросли в 2,6 раза, а косметических — в 4 в годовом сопоставлении: очевидно, что россияне на каникулах ходят в гости и покупают угощения для детей и небольшие приятные подарки для взрослых.

В натуральном выражении продажи всех перечисленных товаров и подкатегорий, включая электронику, ежедневно прирастали вплоть до 4 января, после чего началось небольшое снижение — очевидно, россияне в этом время «докупили» запоздалые подарки.

Также в эти каникулы россияне дают себе обещания и строят планы на ближайший год — помогают им в этом покупки для самомотивации. Например, первое место в топе книг, купленных на Ozon 1-4 января, занял ежедневник «6 минут». Книга содержит принципы позитивной психологии и нейробиологии для достижения целей и преодоления препятствий.

Еще одно традиционное обещание самому себе — заняться спортом, причём судя по ассортименту, который выбирают, в моде ещё с 2020 года остаются домашние тренировки. Самым продаваемым товаром в категории «Спорт» в первые дни 2021 года стал коврик для фитнеса, на втором месте — кистевой эспандер, далее следует турник для домашних тренировок. О желании привести себя в форму говорят и популярные товары в категории «Красота» — это масла для упругости кожи и подобные товары.

Автор: Анна
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