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Что покупали россияне в новогодние праздники: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета

В первые дни нового года жители России активно занимались онлайн-шопингом. Если смотреть по объему потраченных денег, то самыми популярными товарами стали одежда, обувь, косметика, товары для дома, электроника, бытовая техника, товары для хобби, книги, автотовары, еда и спортинвентарь.

Средний чек за большую часть из этих товаров уменьшился по сравнению с прошлогодними январскими каникулами, но на товары для дома, для хобби и на еду россияне тратили в среднем за раз на треть больше, чем годом ранее. Самым высоким спросом у покупателей пользовались мобильные телефоны, аксессуары для телефонов, отделочные материалы, телевизоры и стройматериалы. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркета в совместном исследовании. Они изучили платежи через Яндекс.Кассу на онлайн-площадках и данные о переходах с Яндекс.Маркета на сайты магазинов с 1 по 8 января 2020 и 2019 годов.

Кроссовки в топе

В самом начале наступившего года в интернет-магазинах одежды, обуви и аксессуаров пользователи тратили в среднем по 956 рублей — на 3% меньше, чем в первых числах 2019 года. Наибольшим спросом у покупателей пользовались кеды и кроссовки — таких запросов на Яндекс.Маркете было на 63% больше. Средний чек за косметику и парфюмерию тоже сократился на 3% и составил 3303 рубля.

Все в саду

В минувшие праздники на товары для дома и сада россияне тратили в среднем по 4973 рубля. В этой категории интерес покупателей сильнее всего вырос к рассаде, саженцам, кустарникам — количество переходов с Яндекс.Маркета на сайты с такими товарами увеличилось в 2,7 раза. Немного подрос средний чек за цветы и другие растения — на 2%, до 2804 рублей. В январские каникулы повышенным спросом пользовались также товары для строительства и ремонта. Так, дверные пороги и накладки для них искали на Яндекс.Маркете в 2 раза чаще, чем в эти же дни годом раньше, пневмоинструменты — на 83% чаще, электрику — на 60% чаще.

Книги VS страйкбол

В зимние каникулы спрос пользователей Яндекс.Маркета на книги вырос почти в 2 раза, но расходовать на них россияне стали меньше — в среднем по 243 рубля. А вот средний чек за товары для хобби увеличился на 22% и составил 2689 рублей.

В новогодние праздники на Яндекс.Маркете заметно выросла популярность товаров для страйкбола — на 66%. Средний чек за игровые товары, оплаченные через Яндекс.Кассу, составил 496 рублей — это на 3% ниже, чем годом ранее. В праздничные каникулы люди активно интересовались товарами для взрослых — спрос на Яндекс.Маркете увеличился на 54% по сравнению с январем 2019 года. Покупатели и платили за них через Яндекс.Кассу больше на 32% — в среднем по 3010 рублей.

Чай — продукт № 1

В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% — до 1995 рублей. В этой категории на Яндекс.Маркете пользователи чаще всего искали чай, спрос на который увеличился на 52%. В минувшие праздники выросли также средние платежи россиян за еду с доставкой из кафе быстрого питания и ресторанов — на 55% и 33% соответственно.

Телевизор и смартфон

В магазинах бытовой техники люди расходовали в среднем по 2817 рублей — на 8% меньше, чем в начале января 2019 года. На Яндекс.Маркете они активнее всего интересовались телевизорами. Средний чек россиян за электронику составил 3223 рубля — это на 15% ниже, чем в первые дни прошлого года. В этой категории самыми популярными товарами на Маркете стали мобильные телефоны и аксессуары для них.

Кино, театры, игры

В первых числах наступившего года пользователи развлекались не только интернет-шопингом. Так, их средний чек за онлайн-игры составил 533 рубля. Люди стали больше тратить на билеты в кино, театры, музеи и на концерты — в этой категории средний платеж вырос на 8% по сравнению с прошлым годом и составил 2105 рублей.

Автор: Анна
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