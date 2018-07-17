Что покупали во время чемпионата жители городов-участников

Аналитическая служба компании «Биглион» провела исследование изменения потребительского интереса во время Чемпионата мира по футболу в городах его проведения. Изучив динамику продаж скидочных купонов, аналитики выяснили, скидки на какие услуги стали пользоваться повышенной популярностью. Сравнивался период проведения чемпионата (с 14 июня по 15 июля) с предыдущим месяцем — с середины мая до середины июня.

Десять городов присутствия «Биглион», в которых проводился чемпионат, демонстрируют очень неравномерный взлет интереса к различным категориям услуг и товаров. Связано ли это с проведением спортивных и других массовых мероприятий — вопрос неоднозначный.

Лидером по росту интереса к скидкам во время чемпионата стала Самара. Причем основная активность покупателей сосредоточилась на разделе «Развлечения» — число приобретений взлетело на 83%. И 50-процентный рост показала в этом городе категория «Здоровье», что сравнимо с показателем Сочи (33%). Вопреки ожиданиям, интерес к скидкам на ресторанное обслуживание и доставку еды в Самаре поднялся лишь на 22%, однако это самый высокий показатель интереса к еде среди всех городов-участников мундиаля. Самара же более других озаботилась красотой в дни приема гостей — спрос на предложения этого раздела вырос на 19%, кроме нее только Екатеринбург и Москва чуть больше обычного заинтересовались этим вопросом (по 3%).

Заметные скачки спроса наблюдались в Казани и Калининграде на акции в категории «Разное» — продажи купонов здесь увеличились на 60% и 54% соответственно в сравнении с предыдущим месяцем. Причем в обоих городах в данном разделе преобладают предложения по составлению гороскопов. В Казани, кроме этого, в изобилии предлагаются скидки на услуги ветеринаров, создание сайтов и регистрацию имен для звезд, а в Калининграде рубрика наполнена в основном акциями о помощи в оформлении виз и загранпаспортов. Жители этого города — единственного из всего списка городов — стали на 9% больше приобретать купонов на автоуслуги. Здесь же пользователи стали активно интересоваться скидками на товары, увеличив спрос на купоны на 60%. Кроме Калининграда рост интереса к выгодному приобретению товаров продемонстрировали только обе столицы (16% в Москве и 19% в Санкт-Петербурге).

Санкт-Петербург подтвердил статус культурной столицы и стал единственным городом из исследуемых, где увеличился спрос на театральные и концертные билеты — причем сразу на 43%. И на 12% выросли продажи в категории «Обучение». По этому показателю северную столицу обогнала только Казань (17%).

Единственным городом, где вырос спрос на отели, стал Ростов-на-Дону (13%)

Распределение покупок между мужчинами и женщинами изменилось незначительно: мужчины стали делать покупки чаще на 0.7%, увеличив долю своего присутствия на сайте и в мобильном приложении до 30,8%.

А увеличился ли интерес людей к спорту? Разумеется. Хотя лавинообразным его назвать сложно. Самыми впечатлительными оказались жители Екатеринбурга — за время чемпионата они купили на 54% больше купонов в фитнес-клубы. Москва стала интересоваться скидками в этом разделе на 26% активнее, Волгоград — на 20%, Ростов-на-Дону — на 18%, Калининград и Самара — на 14%.