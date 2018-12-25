Что покупают россияне к Новому году: исследование Яндекс.Кассы и Яндекс.Маркет

Перед Новым годом россияне активно покупают спортинвентарь, бытовую технику, икру, детские товары и товары для взрослых. К таким выводам пришли аналитики, изучив платежи в интернет-магазинах, которые работают с Яндекс.Кассой, и данные Яндекс.Маркета о переходах на сайты магазинов с 1 по 20 декабря 2018 года и за такой же период предыдущего месяца.

За две первые декады декабря на Яндекс.Маркете заметно повысился интерес покупателей к товарам в категории «Спорт и отдых» — на 113% по сравнению с этим же периодом ноября. Количество платежей через Яндекс.Кассу за такие товары выросло на 19%, средний чек составил 5675 рублей. Среди спорттоваров можно особо отметить роликовые коньки — интерес к ним на Яндекс.Маркете вырос на 82%. Люди активно искали также беговые лыжи, коньки, снаряжение для сноуборда. Среди спортивных товаров для детей самыми популярными можно назвать санки. На треть вырос интерес россиян к моноколесам и гироскутерам.

Вероятно, на этот Новый год многие получат в подарок бытовую технику. За первые 20 дней декабря россияне оплатили на 62% больше покупок в этой категории, чем за такой же период месяцем ранее. Интерес к товарам для красоты на Яндекс.Маркете вырос на 41%, к кофеваркам, электрочайникам, микроволновым печам, блендерам, мультиваркам, мясорубкам и другой мелкой технике для кухни — на 22%. В два раза чаще покупатели стали интересоваться сценическим и аудиооборудованием. Средний чек в магазинах бытовой техники, принимающих платежи через Яндекс.Кассу, в декабре составил 3487 рублей — это на 14% меньше, чем в ноябре.

Вполне ожидаемо, что ближе к Новому году россияне стали активнее покупать продукты питания — 1–20 декабря число платежей за них через Яндекс.Кассу увеличилось на 12% по сравнению с этим же периодом ноября. Средний чек в этой категории составил 1629 рублей. По данным Яндекс.Маркета, особенно вырос интерес к морепродуктам — в 2,3 раза. Самым популярным товаром в этой категории стала икра.

Число платежей через Яндекс.Кассу в магазинах детских товаров за первые 20 дней декабря выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом ноября. Средний чек в этой категории — 3779 рублей. На Яндекс.Маркете интерес покупателей к товарам для детского спорта вырос на 122%, к детской одежде — на 48%, к игрушкам — на 77%. Примечательно, что игрушки и игры для мальчиков ищут в полтора раза чаще, чем для девочек.

В магазинах пиротехники, которые принимают платежи через Яндекс.Кассу, 1–20 декабря количество покупок выросло в 20 раз по сравнению с двумя первыми декадами ноября. Средний чек увеличился на 22% — до 8500 рублей.

Перед Новым годом россияне активно интересовались и другими товарами. Так, на 30% выросло число платежей через Яндекс.Кассу в магазинах косметики, на 50% — в магазинах товаров для взрослых. При этом средние чеки в этих категориях за первые 20 дней декабря уменьшились по сравнению с таким же периодом предыдущего месяца — вероятно, люди пользовались предпраздничными скидками или выбирали в подарок для других более дешёвые товары, чем обычно заказывают для самих себя.