Что потребители хотят купить перед Новым годом со скидкой

Биглион посчитал, что потребители начинают покупать через Интернет перед Новым годом — и стремятся сделать это с заметной скидкой.

Именное видеопоздравление Деда Мороза для ребенка, именные елочные игрушки, новый год в гостях у гномов, гироскутер со скидкой 60%, очень большие скидки на подмосковные отели, искусственные елки и светодиодные гирлянды — пользователи заказывают через Интернет всю праздничную атрибутику — от мишуры до подарков.

Так, в ноябре-декабре пользователи на 60% чаще (что логично) покупают именные поздравления от Деда Мороза для своих детей. «Оказывается, есть целая индустрия таких поздравлений — Дед Мороз несколько раз произнесёт имя ребенка, покажет полученное от него письмо, посмотрит фотографии ребенка и прокомментирует каждую из них. Он хвалит или ругает ребенка за поведение, подчеркивает успехи в учебе, спорте. В конце поздравления Дед Мороз даже покажет новогодний подарок, который приготовили родители», — рассказывают в Биглионе.

В этот же период более чем вполовину растет и продажа фотосессий — многие хотят сделать красивые праздничные фотографии, и предпочитают сделать это с большой скидкой. Как правило, это новогодние снимки, которые любят делать влюбленные пары или молодые семьи. Их можно приобрести вообще за 590 рублей, что в десятки раз ниже среднерыночной стоимости за услугу.

В категории «Товары по купонам» — это когда вы покупаете именно товар, например, радиоуправляемую модель вертолета в подарок со скидкой 53%, рост начинается в ноябре, и достигает пика к середине декабря — в 2017 году люди начали искать подарки именно в этот период — показатель роста составил 75% по сравнению с обычными месяцами года. Причем, пользуются спросом самые разные предложения в этой категории — от именных елочных игрушек до гидроскутеров.

Так же значительно увеличивается рост продаж атрибутики, пиротехники, декора и новогодних елок. Но не только пиротехникой жив потребитель. На 60% в ноябре-декабре относительно непраздничных месяцев вырастают продажи купонов на концерты и представления по новогодней тематике. В ноябре такие купоны составляют треть от всех купонов этой категории, в декабре — половину. Билет на представление «Необыкновенные приключения Деда Мороза и Снегурочки в интернете!» в ЦДХ обойдется на 50% дешевле, а билет в цирк «Пилигрим» на грандиозное новогоднее представление «Заводной мальчик» в стилистике цирка 19 века, в рамках которого пройдет также шоу мотокаскадеров и мировая премьера подводного цирка, предлагаются со скидкой 60%. А благодаря огромному количеству корпоративов растет категория красота — до 80% увеличивается спрос на салоны красоты, маникюр и укладку.

К 20-м числам декабря рост достигает пика — именно в этот период абсолютное большинство потребителей занимается поиском подарков, развлечений и подготовкой к корпоративам. «Продажи растут постепенно с ноября по мере приближения Нового года, однако мы не можем сказать, что в последние дни рост сокращается — если последние дни декабря выпадают на выходные, то тут всегда видно стандартное затишье — так было и в 2017, и в 2016 годах. Это говорит только о том, что люди стараются подумать о подарках заранее. Не оставляют все на последний день», — говорят в компании.